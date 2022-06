Por qué no juega Cardona en Racing vs. Agropecuario por la Copa Argentina 2022

Racing comenzó con éxito su participación en la nueva edición de la Liga Profesional y, en condición de local, derrotó 2-0 a Huracán. Ahora, el conjunto de Avellaneda buscará ratificar las sensaciones positivas cuando se enfrente HOY, miércoles 8 de junio, con Agropecuario en el marco de la continuidad de los 16avos de final de la Copa Argentina 2022.

Sin competencia internacional en lo que resta del año, ya que fue eliminado de la Copa Sudamericana, la Academia contempla al certamen federal como una opción factible para conquistar un título a corto plazo. En este escenario, Fernando Gago dispondrá de la mayoría de los titulares para medirse con el equipo que milita en la Primera Nacional.

Sin embargo, el entrenador tendrá una importante ausencia para el compromiso ante el cuadro de Carlos Casares. ¿De quién se trata? Edwin Cardona. A continuación, conocé por qué no juega el mediocampista colombiano en el choque correspondiente a la Copa Argentina.

¿Por qué no juega Cardona en Racing vs. Agropecuario por la Copa Argentina?

El motivo por el cual Cardona no estará presente en el encuentro ante Agropecuario es que Gago decidió brindarle descanso para no ocasionarle una sobrecarga. Desde el club, informaron que el jugador no padece ningún tipo de molestia física.

De todos modos, el ex Boca no fue incluido en la lista de convocados y es resguardado para visitar a Godoy Cruz de Mendoza este domingo 12 de junio por la segunda fecha de la Liga Profesional 2022.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Agropecuario por la Copa Argentina?

El partido Racing vs. Agropecuario se llevará a cabo HOY, miércoles 8 de junio, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El duelo se disputará desde las 20:00 horas, en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy.