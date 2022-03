¡Quedó lleno de bronca! Centurión quiso patear el penal contra River, pero no lo dejaron

La historia de Ricardo Centurión y River es muy conocida. Todo comenzó después de que el extremo llegara a Boca, le convirtiera al equipo de Marcelo Gallardo en el Superclásico que -en aquel entonces- los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto triunfaran por 4-2 y bailara frente a la tribuna del Millonario para festejar el tanto.

Pero no todo quedó en aquella tarde del Monumental. Cuando el ex Racing estuvo cerca de ir al Mundial de Rusia 2018, publicó la famosa frase "unas ganas de pisarla y encarar", refiriéndose a los futbolistas que estaban en la Selección Argentina y no habían podido ganarle a Islandia, y Enzo Pérez se la 'cobró' en un encuentro entre el Millo y la Acadé.

También tuvo un cruce con la hinchada riverplatense, donde les recordó el triunfo con Boca, haciéndose el diseño de la azul y oro por sobre la de Racing. El prontuario es largo, y en River celebraron su pelea con Nicolás Fernández. En medio del clásico con San Lorenzo, después de la mano de González Pirez, el árbitro Espinoza sancionó penal y llegó el turno de la discusión.

Uvita y Centu protagonizaron una disputa, como si se tratara de una pelea de niños, para determinar quién se encargaría del remate. Ya resignado, el 10 de San Lorenzo se alejó del punto del penal y dejó que se encargara el ex Defensa y Justicia, quien terminó fallando, ya que Armani le tapó el disparo.