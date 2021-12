Con Tigre en primera fila (le ganó la primera final al equipo de Chiqui Tapia), el próximo martes 21 de diciembre sale el avión hacia la Primera División argentina. Sólo queda un asiento y los encargados de jugar por dicho lugar serán Quilmes y Barracas Central. Enterate todos los detalles de una final apasionante.

El Cervecero le ganó 2-1 en el global a Ferro con un penal muy dudoso y así ingresó a la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Mientras que, en la vereda de enfrente, el Guapo, repleto de polémicas durante todo el año, derrotó 3-2 a Almirante para llegar al duelo definitorio.

Quilmes y Barracas Central definirán el ascenso en la cancha de Racing

Según lo confirmó la AFA en un comunicado oficial, la final entre Quilmes y Barracas Central se disputará el próximo martes 21 de diciembre a partir de las 20:10 en el Cilindro de Avellaneda.

Aunque claro, aún falta un detalle no menor: la Asociación del Fútbol Argentino todavía no confirmó quiénes conformarán la terna arbitral. Mientras, Nicolás Lamolina declaró que "no pudo dormir" y le pidió "disculpas a los hinchas de Ferro" por su error.