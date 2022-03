Estudiantes y Boca se enfrentarán esta noche entre sí en la fecha 6 de la Copa de la Liga en uno de los duelos más atractivos de esta jornada, la cual es la previa a la de los clásicos. En UNO y con bajas en ambos equipos, el partido de todas formas promete y mucho, no solo por la historia que hay entre los clubes, sin también por los contextos.

El Pincha llega como puntero y con el autoestima por las nubes luego de haber triunfado en Chile entre semana ante Everton de Viña del Mar en la última fase de la pre Libertadores, mientras que Boca tuvo una racha de 13 partidos sin ver la derrota pero perdió ese invicto ante Huracán el fin de semana pasado en una preocupante actuación general del equipo de Sebastián Battaglia.

Para peor, en la semana el entrenador supo que no podría contar con Darío Benedetto para que se recupere de su molestia muscular de manera correcta para el Superclásico y la baja sorpresiva de Óscar Romero por una sobrecarga también muscular, por lo que dos de sus figuras no estarán presentes juntos al equipo esta noche a las 21:30 en La Plata.

Sin embargo, del lado de la visita no es el único equipo que contará con bajas sensibles, ya que a solo horas del duelo contra Boca, Ricardo Zielinski tuvo la mala noticia de que no podrá tener al delantero Gustavo Del Prete debido a un estado gripal que padece el crack ex Montevideo City Torque que lleva la 10 del Pincha en su espalda. En su lugar apareció entre los convocados el juvenil Nicolás Palavecino, pero en el once habrán movimientos de último momento.

¿Cómo sería así el XI elegido por Zielinski? Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Ezequiel Muñoz, Agustín Rogel y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Morel, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini; Mauro Boselli y Leandro Díaz. Equipazo de todas formas.

+ El once de Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.