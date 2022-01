Racing se sigue moviendo en el mercado de pases y muy lejos han quedado las palabras de Ruben Capria cuando afirmaba hace varias semanas que la Academia se retiraba del mercado de pases ya que no solo sumó a Emiliano Insua y a José Luis Gómez sino que en este lunes se confirmó el arribo de un nuevo jugador.

Con una disputa que se formó con Rosario Central por el jugador, Fernando Gago se comunicó con el ya ex jugador de Argentinos Juniors para intentar convencerlo de sumarse a la Academia para reforzar su plantel. Una negociación que terminó sonriéndole al entrenador ex Aldosivi para sumar su quinto refuerzo.

De esta manera, Racing sumará en el presente mercado de pases a Jonathan Gómez, quien llegará desde el Bicho de la Paternal, y firmará su vínculo con la Academia por un año en un préstamo sin cargos pero con opción de compra a ejecutarse en diciembre de este año cuando finalice el mismo.

Con 32 años de edad, el extremo llega a Racing para pelear el puesto mano a mano con Edwin Cardona y así Gago se asegura de tener dos variantes de jerarquía en el sector. Vale destacar que si Racing quiere hacer uso de la opción de compra deberá abonar 500 mil dólares por el 50% del jugador.

Luego de haber fichado en Argentinos Juniors en enero del 2021, Gómez se asentó en el primer equipo y se ganó la titularidad que le otorgó una posibilidad en Racing. Sin embargo, la Academia no fue la primera opción del volante ya que tenía todo acordado con el CSA de la Segunda de Brasil, equipo al que no llegó por problemas familiares que no dio a conocer.