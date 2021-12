Con algunos partidos que, según la Asociación del Fútbol Argentino no pueden darse "por cuestiones de seguridad" (el clásico tucumano entre San Martín y Atlético, por ejemplo), se sorteó la Copa Argentina 2022. Enterate cómo quedaron todos los cruces de un cuadro apasionante.

Vale destacar que, por cuestión de reglamento, los campeones del fútbol argentino jugarán en primera fase contra los equipos del Federal y la Primera C y D. No hay forma que se crucen dos de Primera División.

Sorteo de la Copa Argentina: así quedaron todos los cruces

Partido 1: Banfield vs. Dock Sud

Partido 2: Huracán vs. Deportivo Madryn

Partido 3: Gimnasia vs. Liniers

Partido 4: Newell's vs. Ituzaingó

Partido 5: Vélez vs. Cipoletti

Partido 6: River vs. Laferrere

Partido 7: Racing vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Partido 8: Estudiantes vs. Puerto Nuevo

Partido 9: Lanús vs. Cambaceres

Partido 10: Boca vs. Central Córdoba de Rosario

Partido 11: Argentinos vs. Olimpo de Bahía Blanca

Partido 12: Independiente vs. Central Norte de Salta

Partido 13: Arsenal vs. Chaco For Ever

Partido 14: Colón vs. Sportivo Peñarol

Partido 15: Rosario Central vs. Sol de Mayo

Partido 16: San Lorenzo vs. Racing de Córdoba

Partido 17: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy

Partido 18: Quilmes vs. San Martín de Tucumán

Partido 19: Patronato vs. Deportivo Morón

Partido 20: Talleres vs. Güemes de Santiago del Estero

Partido 21: Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué

Partido 22: Defensa y Justicia vs. Sacachispas

Partido 23: Ferro vs. JJ Urquiza

Partido 24: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Partido 25: Platense vs. Belgrano

Partido 26: Almirante Brown vs. Agropecuario

Partido 27: Barracas Central vs. Acassuso

Partido 28: Independiente (M) vs. Gimnasia de Mendoza

Partido 29: Aldosivi vs. Colegiales

Partido 30: Sarmiento de Junín vs. Flandria

Partido 31: Tigre vs. Los Andes

Partido 32: Unión vs. Sportivo Las Parejas

Así quedó el cuadro