Tajante negativa a Independiente: "No está a la venta"

Independiente continúa su puesta a punto de cara a la Copa de la Liga y con la tranquilidad de tener el dinero para cubrir la deuda con América de México, el Rojo ya piensa en los refuerzos y mientras espera por la definición del caso Gaich, Domínguez pidió por un lateral que quisieron River y Boca en el pasado para cubrir la banda derecha.

Con Alex Vigo como prioridad para el entrenador, desde Independiente buscan una alternativa en caso que el lateral de River no llegue al Rojo y en el radar apareció uno de los jugadores que se destacó en el Rosario Central de Coudet que ganó la Copa Argentina por el cual ya consultaron su precio.

Sin embargo, desde Independiente jamás esperaron recibir la respuesta que obtuvieron desde Olimpia de Paraguay cuando consultaron por Victor Salazar: "Yo no lo quiero vender a Víctor Salazar. No tengo intenciones. Es un gran lateral. No voy a debilitar mi estructura”, comentó Miguel Cardona, presidente del club paraguayo, en Fútbol a lo Grande.

De esta manera, el plan B de Eduardo Domínguez quedó totalmente descartado y desde Independiente avanzarán nuevamente por Alex Vigo. El lateral de River cumplió en el último amistoso ante Platense y si el Millonario no arregla con San Lorenzo por Herrera, será difícil que salga del club.

Si bien el primer sondeo fue descartado categóricamente, Cardona dio a entender que la negociación por el ex jugador de Central y San Lorenzo en Argentina podría darse de una única manera: “Solo si es una oferta insostenible, podría llegar a ser analizada. Salazar no está a la venta”.