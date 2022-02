Esta tarde, Barracas Central y Tigre se midieron por una nueva fecha de la Copa de la Liga. En el duelo de ascendidos, el conjunto de Victoria logró hacerse fuerte en cancha de Huracán y se llevó una merecida victoria por 2 a 0.

Los de Diego Martínez fueron muy superior a su rival, que no pudo aprovechar su momento de mayor lucidez en el partido debido a las grandes atajadas de Gonzalo Marinelli. El ex-River respondió en reiteradas ocasiones y terminó siendo protagonista de la victoria.

Las tres derrotas del Guapo en su estreno en Primera División calaron profundo en el seno del club del Chiqui Tapia. Tanto es así que Rodolfo de Paoli, entrenador del primer equipo, presentó su renuncia luego de la caída en el Tomás Ducó.

"Le agradezco por la posibilidad que me brindaron el año pasado. A la familia Tapia, que me dio la posibilidad de mostrar mis capacidades junto a mi cuerpo técnico. Hoy, más allá que muchos crean que muchos no se dan los resultados, es una decisión que había tomado hace 10 días. Es una decisión personal. Hoy el equipo necesita una inyección anímica que yo no le puedo dar. Agradecido eternamente a este club", aseguró el también relator en un video publicado por la cuenta oficial de Barracas. ¡Éxitos!