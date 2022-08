Después de la enorme polémica que se generó por el rechazo de Carlos Retegui para sumarse al cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, el equipo del Apache visitó a Tigre en el cierre de la fecha 12 de la Liga Profesional.

Los de Tevez estaban igualando 1-1 en el estadio José Dellagiovanna, pero a los 30 minutos de la primera etapa apareció Mateo Retegui para volver a poner en ventaja al Matador, que había abierto el marcador desde los pies de Alexis Castro. Sin embargo, Gino Infantino igualó transitoriamente.

Pero después del gol, se produjo un momento de completo descontrol en la platea de Tigre: el Chapa Retegui, padre del goleador que tiene Diego Martínez, festejó el tanto desaforadamente. Sí, todo delante de la cara de Tevez, quien se mordía los labios por la derrota parcial.

Desde la previa del partido que había una especie de "morbo" tras el rechazo de Carlos Retegui por sumarse al cuerpo técnico que hoy comanda Carlos Tevez en Rosario Central, quien a los pocos días de la noticia que le dio el ex entrenador de Las Leonas, disparó con munición pesada: "Él priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. En eso falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es para el que ponga el pecho y vaya al frente", afirmó el Apache hace un mes. ¿Lo del Chapa fue un mensaje para el ex Boca?

Así fue el gol de Mateo Retegui que celebró su padre, Carlos, con mucha euforia