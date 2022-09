El Superclásico es de esos partidos que despierta interés en el mundo. No importa cómo vengan los equipos en la tabla, ni el torneo que sea, ni qué se estén jugando; los Boca-River son partidos aparte que todos quieren ver. De hecho, que sea a las 17 no es casualidad, teniendo en cuenta que es un horario que calza justo para la noche europea.

Habrá que ver si Pep Guardiola se hará un tiempo en su agenda para mirarlo. El entrenador español disfruta de Julián Álvarez, quizás el mejor producto del semillero riverplatense de los últimos tiempos. Además de sus constantes elogios para la Araña, soltó una mención para ambos equipos.

"Estos jugadores que vienen de un equipo como River Plate, donde tienen la obligación de ganar, ganar y ganar; ya vienen educados y saben lo que es la presión. Aquí hay presión pero no sé si hay más en el Manchester que en Argentina. Yo no he estado en Buenos Aires, no sé lo que es Boca o River, pero intuyo que ahi hay tela...", soltó el DT del City.

+ Hoy Julián Álvarez debutará en la Champions

El centrodelantero tendrá sus primeros minutos en el certamen internacional esta tarde (16hs Argentina) cuando el Manchester City enfrente al Sevilla. Habrá que ver si Guardiola lo pone de arranque o lo guarda para el segundo tiempo.