Pese a que Carlitos iba a tener al ex entrenador de Las Leonas a su lado en el Canalla, desde el gobierno de la Ciudad se negaron a su salida como Secretario de Deportes y ya hay rumores sobre su reemplazo.

¿Y ahora? El Chapa Retegui se bajó y no será ayudante de Tevez en Central

A solo un día de su asunción en Rosario Central, el camino de Carlos Tevez como entrenador no comenzó de la mejor manera ya que en el comienzo de este miércoles se confirmó que no podrá contar con su mano derecha debido a que Carlos Retegui anunció que no estará presente en la dupla técnica por su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo confirmar en una nota con Ruleta Rusa, el Chapa no consiguió la licencia que solicitó en su cargo gubernamental como Secretario de Deportes: ""Somos amigos, este proyecto salió de la noche a la mañana y mi responsabilidad en el Gobierno de la Ciudad es grande. No es compatible", sentenció.

De esta manera, el ex entrenador de la Selección Argentina masculina y femenina de hockey sobre césped comunicó que "muchas familias dependen de mí" en su cargo como funcionario público y que no dejará "a nadie en la calle" de la noche a la mañana".

Además, Retegui sostuvo que no recibió presiones desde el Gobierno de la Ciudad ya que "nadie llamó para apretarme" y mantuvo su apoyo al nuevo entrenador del Canalla: "En todo lo que lo pueda acompañar a Carlos, lo voy a acompañar".

En cuanto al futuro del cuerpo técnico que diagramó Tevez para su primera etapa como entrenador, esta salida de Carlos Retegui podría darle paso a los rumores que surgieron en la tarde del martes los cuales indican que Walter Erviti, quien dejó su cargo en Atlanta hace dos meses, podría ser el nuevo ayudante del Apache.