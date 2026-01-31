Es tendencia:
Torneo Apertura

A qué hora juegan Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

El Canalla recibe al equipo de Marcelo Gallardo en uno de los partidos más esperados de la fecha 3 del Apertura.

Por Lautaro Tiburzio

A qué hora juegan Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
El partido de la fecha. En el Gigante de Arroyito, este domingo se jugará un compromiso con nombres importantísimos en ambos planteles, ya que Rosario Central será local del River de Marcelo Gallardo. En la continuidad de la tercera jornada del Torneo Apertura, pero el cierre de la tira dominical, el conjunto rosarino recibe al Millonario y la promesa de partidazo es total.

Los locales, dirigidos por Jorge Almirón, vienen de una derrota en el debut ante Belgrano en Arroyito, y de un triunfazo en Avellaneda frente a Racing, con gol de Ángel Di María incluido. La caída fue por 2 a 1 y la victoria ante la Academia tuvo el mismo resultado, pero lógicamente a favor.

River, en cambio, marcha con puntaje ideal. En su estreno, el Millonario venció a Barracas Central de visitante por la mínima, y en la segunda fecha ganó por 2 a 0 en el Monumental ante Gimnasia.

Ambos equipos buscarán el triunfo en Rosario, en un partido que se jugará este domingo 1 de febrero desde las 21:30, y que se podrá ver a través de TNT Sports.  A continuación, todo lo que hay que saber del enfrentamiento más destacado de la fecha.

Las posibles formaciones de Rosario Central y River

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La terna arbitral completa de Central – River

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: César Ceballo
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Nelson Sosa 

Así está la tabla del Apertura

