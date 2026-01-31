Fernando Espinoza usó el campeonato de Estudiantes para justificar el arbitraje argentino actual: “Nadie puede decir nada”

El fútbol argentino le dio inicio a su temporada 2026 hace apenas una semana, pero hay algo que parece no haber cambiado: las suspicacias y polémicas alrededor del arbitraje. Y los propios protagonistas también siguen animándose a brindar su opinión al respecto. En ese sentido, el último en hacerlo -y soltando varias bombas en el camino- fue Fernando Espinoza, colegiado de la Primera División.

Fiel a su estilo provocativo que suele utilizar para impartir justicia dentro de la cancha, el árbitro de 42 años interrumpió un prolongado silencio mediático con una sentencia firme. “¿Sabés por qué no hablé más cuando terminó el torneo? Porque el fútbol y el arbitraje se puso en su lugar“, disparó tras dirigir la victoria de Lanús sobre Unión en La Fortaleza, por la segunda fecha del Apertura.

Bajo esa línea, justificó su respuesta recordando el cierre de la pasada temporada, que tuvo a Estudiantes de La Plata como campeón. “Terminó un torneo excelente, nadie puede decir nada. Salió campeón el equipo que todos decían que no lo iba a ser“, manifestó el referí en Libre Directo, utilizando ese argumento para asegurar que “el arbitraje hoy está en su mejor momento“.

Sin embargo, Espinoza no se limitó únicamente a referirse a las críticas sobre su profesión, sino que redobló la apuesta al apuntar hacia un viejo conocido: Ricardo Caruso Lombardi, a quien acusó de “vende humo” y reactivó un viejo cruce mediático entre ambos.

Tweet placeholder

El origen del fuego cruzado entre Caruso Lombardi y Espinoza

La tensa relación entre el árbitro y el ex entrenador vivió su punto más caliente meses atrás. A mediados del pasado noviembre, Espinoza estalló debido a las permanentes acusaciones de Caruso en contra del arbitraje del fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

ver también Racing podrá seguir en el mercado gracias a un posible rival en Copa Sudamericana que se lleva a una joya de 22 millones

ver también Un juvenil de Boca que estuvo a préstamo en Inter Miami ahora jugará la Primera Nacional con Almirante Brown

“Espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y que se pone con el teléfono y que quiere ensuciar el fútbol argentino, decile que hable ahora”, soltó el colegiado, tras dirigir un empate entre Deportivo Riestra e Independiente. En la previa de aquel duelo, Caruso había alimentado versiones sobre que el Malevo podría ser beneficiado.

“Que hable ahora Caruso Lombardi. Que hable del arbitraje y que hable del fútbol argentino. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo. Se hablan tantas pelotudeces y hoy quedó demostrado”, cerró Espinoza en aquella oportunidad. Hoy, dos meses después de aquel cruce y con el inicio de un nuevo calendario, el árbitro volvió a la carga para defender su imagen y la de sus pares.

Datos clave

Fernando Espinoza , árbitro de 42 años, afirmó que el arbitraje argentino está en su mejor momento.

, árbitro de 42 años, afirmó que el arbitraje argentino está en su mejor momento. El colegiado dirigió la victoria de Lanús ante Unión por la segunda fecha del torneo.

ante por la segunda fecha del torneo. Fernando Espinoza calificó de “vende humo” a Ricardo Caruso Lombardi reactivando un antiguo conflicto mediático.

Publicidad