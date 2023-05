A pesar de que Racing está buscando salir del pozo en el que cayó a raíz de los 7 partidos sin triunfos en la Liga Profesional, los dirigentes piensan en lo que será el mercado de pases que se llevará a cabo en junio.

Uno de los principales apuntados, a pesar de que no realizaron ninguna oferta concreta, es Lisandro López. El ex defensor de Boca se encuentra en Xolos de Tijuana, el entrenador lo conoce de su última etapa como futbolista profesional y, en el caso de continuar en su cargo, buscará que retorne al país para ponerse la celeste y blanca. Pero no es el único apuntado .

En las últimas horas, desde el medio partidario El Primer Grande dejaron en claro que los directivos de la Academia están analizando la contratación de otro defensor con pasado en el Xeneize, ya que es factible que, a mitad de año, tanto Emiliano Insúa como Jonathan Galván no continúen en la institución.

Si bien se encuentra en Europa, y lo está buscando San Lorenzo, desde el cuadro de Avellaneda quieren quedarse con Carlos Izquierdoz . Al Cali no le disgustaría retornar al país, algo que ya le manifestó a los del Bajo Flores, aunque su prioridad es continuar en el Viejo Continente.

Mientras en Racing continuarán analizando la posibilidad de elevar una propuesta formal por Lichi López e Izquierdoz, a Gago ya le confirmaron dos refuerzos para mitad de año: Agustín Almendra, quien firmó un precontrato y se sumará después de quedar libre en Boca, y Tomás Chancalay, quien retornará de su préstamo en Al-Wasl, que no ejecutó la opción de compra.