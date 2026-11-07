Alineaciones de Instituto y Newell’s Old Boys para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Presidente Perón por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Instituto recibe a Newell's Old Boys este sábado 7 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto viene de empatar 3-3 con Estudiantes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newell's Old Boys viene de empatar 1-1 con Unión y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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