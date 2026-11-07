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Torneo Clausura

Alineaciones de Instituto y Newell’s Old Boys para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Presidente Perón por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Instituto Cordoba vs. Newell's Old Boys, Torneo Clausura
Instituto Cordoba vs. Newell's Old Boys, Torneo Clausura

Instituto recibe a Newell's Old Boys este sábado 7 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto viene de empatar 3-3 con Estudiantes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newell's Old Boys viene de empatar 1-1 con Unión y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Instituto y Newell's Old Boys

Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Fernando Rubén Alarcón, Agustín Massaccesi, Jonathan Galván, Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Jhon Emerson Córdoba Mosquera, Facundo Suárez, Alex Nahuel Luna. DT: Diego Flores.

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Newell's Old Boys (4-3-3): Josué Reinatti, Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Facundo Guch, Luca Regiardo, Lucas Gómez, Walter Mazzantti, Juan Ramírez, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.

Bajas y ausentes de Instituto y Newell's Old Boys

Instituto:

  • Jeremías Lázaro (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Leonel Mosevich (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Newell's Old Boys:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Instituto y Newell's Old Boys: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 22:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Presidente Perón
  • Historial: 10 cruces — Instituto ganó 3, Newell's Old Boys ganó 5 y empataron 2
  • Último antecedente: 26/04/2026: Newell's Old Boys 1-1 Instituto
Redacción Bolavip
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