Alineaciones de Instituto y Newell’s Old Boys para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto recibe a Newell's Old Boys este sábado 7 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto viene de empatar 3-3 con Estudiantes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newell's Old Boys viene de empatar 1-1 con Unión y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Instituto y Newell's Old Boys
Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Fernando Rubén Alarcón, Agustín Massaccesi, Jonathan Galván, Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Jhon Emerson Córdoba Mosquera, Facundo Suárez, Alex Nahuel Luna. DT: Diego Flores.
Newell's Old Boys (4-3-3): Josué Reinatti, Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Facundo Guch, Luca Regiardo, Lucas Gómez, Walter Mazzantti, Juan Ramírez, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.
Bajas y ausentes de Instituto y Newell's Old Boys
Instituto:
- Jeremías Lázaro (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Leonel Mosevich (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Instituto y Newell's Old Boys: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Presidente Perón
- Historial: 10 cruces — Instituto ganó 3, Newell's Old Boys ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 26/04/2026: Newell's Old Boys 1-1 Instituto