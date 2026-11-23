Gimnasia recibe a Newell's Old Boys este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro por el Torneo Clausura se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.
Gimnasia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newell's Old Boys tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia arranca su participación en Torneo Clausura.
Newell's Old Boys arranca su participación en Torneo Clausura.
El historial entre Gimnasia y Newell's Old Boys
Gimnasia y Newell's Old Boys se enfrentaron 40 veces en los últimos años: 19 triunfos de Gimnasia, 14 de Newell's Old Boys y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/11/2024
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|03/07/2023
|Newell's Old Boys vs. Gimnasia
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|11/09/2022
|Newell's Old Boys vs. Gimnasia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|08/05/2022
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|16/10/2021
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|26/04/2021
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|29/10/2019
|Newell's Old Boys vs. Gimnasia
|0-4
|Liga Profesional Argentina
|21/04/2019
|Newell's Old Boys vs. Gimnasia
|1-3
|Copa de la Superliga
|13/04/2019
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|0-1
|Copa de la Superliga
|15/03/2019
|Gimnasia vs. Newell's Old Boys
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia — miércoles 25 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- Gimnasia y Newell's Old Boys se enfrentan este lunes 23 de noviembre por el Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.