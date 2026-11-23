Gimnasia recibe a Newell's Old Boys este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Belgrano y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Newell's Old Boys viene de empatar 2-2 con Instituto y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia y Newell's Old Boys
Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Newell's Old Boys (4-3-3): Josué Reinatti, Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Lucas Gómez, Luca Regiardo, Alan Soñora, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.
Bajas y ausentes de Gimnasia y Newell's Old Boys
Gimnasia:
- Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Germán Guiffrey (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
- Nicolás Barros Schelotto (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Lautaro Petruchi (expulsión)
- Luciano Cingolani (ausencia)
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Gimnasia y Newell's Old Boys: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 23 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Historial: 40 cruces — Gimnasia ganó 19, Newell's Old Boys ganó 14 y empataron 7
- Último antecedente: 09/11/2024: Gimnasia 1-0 Newell's Old Boys