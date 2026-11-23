Gimnasia y Newell's Old Boys se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia recibe a Newell's Old Boys este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Belgrano y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Newell's Old Boys viene de empatar 2-2 con Instituto y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

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