Instituto vs. Newell’s Old Boys en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto recibe a Newell's Old Boys este sábado 7 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón.
Instituto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newell's Old Boys tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Instituto empató 3-3 como visitante ante Estudiantes. El conjunto lidera la tabla con 33 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo Riestra.
Newell's Old Boys viene de empatar 1-1 como local ante Unión. El equipo ocupa el puesto 7 con 22 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante San Lorenzo.
El historial entre Instituto y Newell's Old Boys
Instituto y Newell's Old Boys se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Instituto, 5 de Newell's Old Boys y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|14/06/2024
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|27/02/2023
|Instituto vs. Newell's Old Boys
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|27/01/2017
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|3-0
|Club Friendlies
|14/04/2006
|Instituto vs. Newell's Old Boys
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|16/11/2005
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|5-0
|Liga Profesional Argentina
|03/04/2005
|Instituto vs. Newell's Old Boys
|4-3
|Liga Profesional Argentina
|23/09/2004
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|21/02/2000
|Newell's Old Boys vs. Instituto
|4-0
|Liga Profesional Argentina
|15/08/1999
|Instituto vs. Newell's Old Boys
|1-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 22:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Instituto y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Instituto suma 33 puntos en el torneo.
- Newell's Old Boys suma 22 puntos en el torneo.