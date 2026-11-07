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Torneo Clausura

Instituto vs. Newell’s Old Boys en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Instituto Cordoba vs. Newell's Old Boys, Torneo Clausura
Instituto Cordoba vs. Newell's Old Boys, Torneo Clausura

Instituto recibe a Newell's Old Boys este sábado 7 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón.

Instituto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newell's Old Boys tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Instituto empató 3-3 como visitante ante Estudiantes. El conjunto lidera la tabla con 33 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo Riestra.

Newell's Old Boys viene de empatar 1-1 como local ante Unión. El equipo ocupa el puesto 7 con 22 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante San Lorenzo.

El historial entre Instituto y Newell's Old Boys

Instituto y Newell's Old Boys se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Instituto, 5 de Newell's Old Boys y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Newell's Old Boys vs. Instituto1-1Liga Profesional Argentina
14/06/2024Newell's Old Boys vs. Instituto0-2Liga Profesional Argentina
27/02/2023Instituto vs. Newell's Old Boys3-1Liga Profesional Argentina
27/01/2017Newell's Old Boys vs. Instituto3-0Club Friendlies
14/04/2006Instituto vs. Newell's Old Boys1-2Liga Profesional Argentina
16/11/2005Newell's Old Boys vs. Instituto5-0Liga Profesional Argentina
03/04/2005Instituto vs. Newell's Old Boys4-3Liga Profesional Argentina
23/09/2004Newell's Old Boys vs. Instituto3-0Liga Profesional Argentina
21/02/2000Newell's Old Boys vs. Instituto4-0Liga Profesional Argentina
15/08/1999Instituto vs. Newell's Old Boys1-1Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 22:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Instituto y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Instituto suma 33 puntos en el torneo.
  • Newell's Old Boys suma 22 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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