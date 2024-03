Después de que desde Brasil hicieran trascender que Matías Rojas irrumpió su contrato con Corinthianspor diferentes deudas que mantienen desde su arribo, no solo se ilusionaron en Boca con la posibilidad de que se sume: también lo hicieron los hinchas de Racing.

A través de las redes sociales, los fanáticos de la Academia comenzaron a pedir de forma unánime que los dirigentes hicieran lo posible para repatriarlo luego de que se marchara con el pase en su poder. Y fue el propio Víctor Blanco quien se refirió a la chance.

En diálogo con TyC Sports, Blanco no dudó y descartó el regreso del ex Defensa y Justicia, principalmente porque “está cerrado el mercado”. Y automáticamente, destacó qué fue lo que pasó para que no continuara en Avellaneda: “A Matías Rojas no lo pudimos retener por un tema salarial, pedía un contrato que no podíamos pagar. Hoy está libre y no podemos hacer ninguna negociación”.

Tras asegurar que no irían tras los pasos del paraguayo de 28 años por una situación financiera, el presidente de Racing le cerró la puerta por completo antes del empate ante Platense: “En ese puesto estamos cubiertos con Juanfer Quintero”. De esta manera, a Juan Román Riquelme se le allana el camino para sumarlo en junio, cuando abra el mercado de pases.

Los números de Matías Rojas en Racing

Entre 2019 y 2023, Matías Rojas disputó un total de 134 partidos con la camiseta de Racing: además de marcar 27 goles y aportar 13 asistencias, conquistó 3 títulos.

Trofeo de Campeones 2019

Trofeo de Campeones 2022

Supercopa Internacional 2022

Lo que dijo Matías Rojas de llegar a Boca

Al momento de irse de Racing, fue consultado en TyC Sports puntualmente por la posibilidad de llegar a Boca, ya que había comenzado el interés por parte de Juan Román Riquelme. En aquel entonces, destacó que “se habló de un montón de clubes. Puse todo sobre la mesa. Decidí con la intuición. También había tomado una decisión de no jugar acá en Argentina. Nunca lo dije, pero lo había hablado con mi agente y con mi viejo, también por respeto. No te digo que en otro momento no volvería a Argentina y no cometería ese error, que puede ser una falta de respeto para el hincha. Pero sentía que no era el momento”.