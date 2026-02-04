Es tendencia:
Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

Viven subestimando a nuestro fútbol y hay más casos como los de Cavani, Acuña, Pezzella y Martínez Quarta. En Argentina te comen el hígado.

Por Toti Pasman

Valentín Carboni entrenando en Racing.
Caso Valentín Carboni: subestiman al fútbol argentino, viven subestimando al fútbol argentino. Que el pibe tiene talento, está fuera de discusión. De lo contrario, no te compra el Inter, no te convoca Lionel Scaloni para la Selección Argentina, no te busca Racing, no la rompe en los entrenamientos, pero…

Ahora, de ahí a que te tiren la 10 de la Academia, que es una forma de decir, ser la manija y el conductor de los de Avellaneda, que la rompas bajo presión y pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial, es una falta de respeto a nuestro campeonato.

Te repaso algunos ejemplos. Edinson Cavani, que está hace tres años en Boca y no levantó una copa. Marcos Acuña, campeón del mundo, desde que llegó se peleó más de lo que jugó. Germán Pezzella, campeón del mundo y nivel discreto en River. A Lucas Martínez Quarta le costó bastante tiempo adaptarse desde que volvió a la Argentina.

Valentín Carboni en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Entonces, ¿qué es para mí Valentín Carboni? Una víctima de la voracidad con la que se compite en Argentina. El campeonato tiene falencias, por supuesto, pero acá te comen el hígado.

Sí, en la Liga Profesional tenés mucha presión, y no cualquiera, por ser talentoso, la rompe en un gigante lleno de obligaciones como es el equipo que dirige Gustavo Costas.

