Uso la 10, tiró un lujo y le pegaron una patada: Ricardo Centurión debutó con Racing de Córdoba en un amistoso

El volante ofensivo disputó el segundo encuentro en los amistosos frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Por Marco D'arcangelo

Ricardo Centurión debutó en Racing de Córdoba.
© Prensa Racing de CórdobaRicardo Centurión debutó en Racing de Córdoba.

A poco más de una semana para el inicio de la Primera Nacional, Racing de Córdoba hizo dos amistosos frente a Sportivo Belgrano de San Francisco en su estadio para que los jugadores sigan sumando minutos. Allí, Ricardo Centurión hizo su debut portando el dorsal 10.

El ex Boca y Vélez, fue titular en el segundo tiempo de este encuentro amistoso que se dividió en dos tiempos de 35 minutos y que terminó en empate 0 a 0. Fiel a su estilo, Centurión intentó gambetear a un rival tirando un lujo y este lo derribó con una fuerte infracción que fue pitada por el árbitro.

De cara al inicio de la temporada, el equipo de Nueva Italia, que formará parte del Grupo A, hará su debut el próximo domingo 15 de febrero en condición de local, cuando a partir de las 19.00 horas reciba a Estudiantes de Caseros en el Estadio Miguel Sancho.

Para este encuentro, en caso de seguir trabajando con normalidad en la pretemporada y recibir el visto bueno del entrenador, Ricardo Centurión podría ser parte de la lista de convocados y esperar por su oportunidad en el banco de suplentes para hacer su debut oficial. 

Los rivales de Racing de Córdoba en la Primera Nacional

El equipo de Nueva Italia formará parte del Grupo A, en donde se enfrentará a Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Ciudad de Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, San Miguel y San Telmo. Además, en el interzonal se cruzará con San Martín de San Juan.

Ricardo Centurión, refuerzo de Racing (C): “Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera”

Datos claves 

  • Ricardo Centurión debutó con la camiseta número 10 en un amistoso ante Sportivo Belgrano.
  • Racing de Córdoba debutará el domingo 15 de febrero contra Estudiantes de Caseros.
  • El equipo de Nueva Italia integra el Grupo A de la Primera Nacional.
Marco D'arcangelo

