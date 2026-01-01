Con diferencias marcadas, así saludaron River y Boca a sus hinchas por el Año Nuevo

No había pasado ni un minuto de este 2026 y las redes sociales de River y Boca enviaron un saludo por el Año Nuevo a sus fanáticos en todo el mundo. Tanto el Millonario como el Xeneize optaron por enviar un cálido mensaje acompañado de una imagen creada con inteligencia artificial para esta oportunidad.

Donde sí hubo una diferencia bien marcada fue en el tipo de mensaje que eligió cada uno de los clubes. River fue por un lado más protocolar y compartió: “Feliz año nuevo, riverplatenses”, acompañado del emoji de una botella de champagne y corazones con los colores del club. En la imagen compartida se observa al Monumental repleto en un recibimiento imponente acompañado por: “Que el 2026 nos encuentre juntos, como siempre. Feliz año nuevo”.

Por su parte, Boca utilizó un texto más asociado a la hincha con la letra de una de sus canciones: “Yo te voy a alentar como todos los años”, también el tuit decía: “Feliz 2026, Xeneizes”. La foto utilizada fue de la hinchada, pero algo esfumada con la misma frase utilizada anteriormente, lógicamente también aparecía el escudo del club.

Los objetivos de River en 2026

Luego de un 2025 para el olvido, en River quieren dejarlo atrás y tener un 2026 mucho más ameno, tanto desde los resultados como desde el juego. Los objetivos son claros: pelear por todos los torneos que juegue. El foco estará puesto en la Copa Sudamericana, pero también en el Apertura, el primer gran desafío del equipo de Marcelo Gallardo.

Los objetivos de Boca en 2026

Boca también debe mejorar lo realizado en 2025, aunque en líneas generales tuvo algunos buenos momentos en este año y eso lo llevó a clasificar a la Copa Libertadores. Justamente el certamen más importante de Sudamérica será su gran objetivo, aunque también buscará ganar un título local, algo que no consigue desde hace años.

