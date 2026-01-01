Año Nuevo y refuerzo nuevo para River. Todo está encaminado para que Matías Viña sea la tercera cara nueva en esta pretemporada. Hace unos días se sumaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y ahora lo hará el uruguayo. Marcelo Gallardo lo llamó personalmente, le comentó cuál era su ideal y el lateral por izquierda no dudó a la hora de dar el sí.

Por estas horas se darán las negociaciones entre los clubes, pero en River ya saben que Flamengo no pondrá trabas en la operación. Será un préstamo por un año con opción de compra. El Millonario y el Fla todavía deben ponerse de acuerdo en los números, pero hay optimismo de ambas partes que el pase de concrete.

Marcelo Gallardo sabía que tenía que reforzar el lateral izquierdo, especialmente luego de concretarse la salida de Milton Casco. El puesto había quedado resentido y solamente Marcos Acuña era opción, por lo que la incorporación de un tres era casi obligada.

Matías Viña viene de ganar la Libertadores con Flamengo. (Foto: Getty).

¿Qué otros nombres sonaron?

El nombre de Matías Viña surgió en los últimos días y en River pareciera que la modalidad de negociar es simple: si el jugador muestra predisposición por jugar en el club, se va a fondo, sino se busca otra alternativa. El jugador por el que más se intentó para reforzar el lateral izquierdo fue Julio Soler, pero Bournemouth no lo hizo sencillo. También estuvo en carpeta Elías Báez, pero San Lorenzo todavía se acomoda de su crisis institucional y no fue fluida la negociación.

¿Cuál podría ser el próximo refuerzo?

El próximo sábado 3 de enero, River parte a San Martín de los Andes a realizar la segunda parte de la pretemporada. Gallardo quiere ir con la mayor cantidad de refuerzos. Vera y Moreno se entrenan con el equipo desde hace días, Viña se sumará en los próximos y el deseo de Marcelo Gallardo es cerrar a Santino Andino lo antes posible.

