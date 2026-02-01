Con River en la cima, Boca cayó al tercer puesto entre los planteles más valiosos del fútbol argentino

En un año especial, por el regreso del club a la Copa Libertadores, Boca Juniors aún no se baja del mercado de pases. Si bien ya se sumaron Santiago Ascacibar y Ángel Romero, la dirigiencia liderada por Juan Román Riquelme todavía tiene negociaciones en marcha.

A pesar de que los refuerzos traen jerarquía, el plantel comandado por Claudio Úbeda perdió valor en su conjunto. Es que la última actualización de mercado de Transfermarkt posicionó a Boca por debajo en cuanto al valor total de su equipo de Primera División.

El prestigioso sitio ubica a River Plate en lo más alto entre los equipos del fútbol argentino, con una cotización de sus futbolistas de 105,1 millones de euros. Aníbal Moreno y Kendry Páez, dos de los refuerzos, son los más valiosos con 11 y 10 millones, respectivamente.

El segundo puesto en la Liga Profesional ahora corresponde a Racing Club, con 90,6 millones de euros. El elenco de Gustavo Costas tiene como más valiosos a Juan Nardoni y Valentín Carboni, con 10 millones, cada uno.

Muy cerca de la Academia aparece Boca, con 89,9 millones de euros de valor total de su plantilla profesional. En el caso del Xeneize, sus jugadores más valiosos son Santiago Ascacibar y Exequiel Zeballos, ambos por 7 millones.

Detrás del club de la Ribera hay una importante brecha que separa a los tres clubes más valiosos del fútbol argentino. Es que el salto hacia el cuarto puesto, de Estudiantes de La Plata, es de casi 40 millones, ya que el Pincha tiene un plantel de poco más de 50 millones de euros, con Cristian Medina en lo más alto, con 9 millones.

