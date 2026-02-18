La Liga Profesional confirmó a los árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura continúa con su curso y se viene la sexta fecha con interesantes partidos y un nuevo clásico, ya que el próximo viernes en La Bombonera, Boca recibirá a Racing, mientras que en otros encuentros, River visitará a Vélez, y Rosario Central será local de Talleres.

Para estos compromisos, desde la Liga Profesional, el ente regulador del certamen de Primera División, oficializaron a los árbitros que serán los encargados de impartir justicia en los 14 encuentros que están programados, ya que aún falta definir la situación de Argentinos Juniors vs. Lanús.

De cara al duelo entre el Xeneize y la Academia, que se disputará en La Bombonera, el juez principal será Leandro Rey Hilfer, quien ya dirigió dos partidos en este Apertura, y justamente uno de ellos fue a Racing, en la caída 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata como visitante.

En cuanto al VAR, Héctor Paletta será el encargado de revisar las jugadas desde las oficinas del Predio de la AFA en Ezeiza, y estará acompañado por Javier Uziga como AVAR. Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri serán los jueces de línea, mientras que Javier Delbarba será el cuarto árbitro.

Por el lado de Vélez vs. River, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien lleva dirigidos tres encuentros a lo largo del certamen. Además, esta será la primera ocasión en la que dirija a estos dos equipos en lo que va de la temporada 2026. Gabriel Chade y Pablo González serán sus asistentes, y Juan Pafundi el cuarto. El experimentado Germán Delfino estará a cargo del VAR en Ezeiza, mientras que Gisella Trucco será la AVAR.

Las autoridades para los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura

Defensa y Justicia – Belgrano

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Joaquin Gil

AVAR: Pablo Dóvalo

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Damían Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Carlos Córdoba

Instituto – Atlético Tucumán

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

Estudiantes – Sarmiento

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi

Boca – Racing

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Martín

Rosario Central – Talleres

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Platense – Barracas Central

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlotta

Banfield – Newell’s

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

Deportivo Riestra – Huracán

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Romero

Vélez – River

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisella Trucco

Unión – Aldosivi

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

