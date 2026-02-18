La Liga Profesional confirmó a los árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura continúa con su curso y se viene la sexta fecha con interesantes partidos y un nuevo clásico, ya que el próximo viernes en La Bombonera, Boca recibirá a Racing, mientras que en otros encuentros, River visitará a Vélez, y Rosario Central será local de Talleres.
Para estos compromisos, desde la Liga Profesional, el ente regulador del certamen de Primera División, oficializaron a los árbitros que serán los encargados de impartir justicia en los 14 encuentros que están programados, ya que aún falta definir la situación de Argentinos Juniors vs. Lanús.
De cara al duelo entre el Xeneize y la Academia, que se disputará en La Bombonera, el juez principal será Leandro Rey Hilfer, quien ya dirigió dos partidos en este Apertura, y justamente uno de ellos fue a Racing, en la caída 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata como visitante.
En cuanto al VAR, Héctor Paletta será el encargado de revisar las jugadas desde las oficinas del Predio de la AFA en Ezeiza, y estará acompañado por Javier Uziga como AVAR. Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri serán los jueces de línea, mientras que Javier Delbarba será el cuarto árbitro.
Por el lado de Vélez vs. River, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien lleva dirigidos tres encuentros a lo largo del certamen. Además, esta será la primera ocasión en la que dirija a estos dos equipos en lo que va de la temporada 2026. Gabriel Chade y Pablo González serán sus asistentes, y Juan Pafundi el cuarto. El experimentado Germán Delfino estará a cargo del VAR en Ezeiza, mientras que Gisella Trucco será la AVAR.
Las autoridades para los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura
Defensa y Justicia – Belgrano
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Joaquin Gil
- AVAR: Pablo Dóvalo
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Damían Rubino
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenzi
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Carlos Córdoba
Instituto – Atlético Tucumán
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Matías Bianchi
Estudiantes – Sarmiento
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Yamil Possi
Boca – Racing
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Javier Uziga
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Martín
Rosario Central – Talleres
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
Platense – Barracas Central
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Diego Verlotta
Banfield – Newell’s
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
Deportivo Riestra – Huracán
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Diego Romero
Vélez – River
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisella Trucco
Unión – Aldosivi
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Mariana Dure
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Gastón Suárez
En síntesis
- Leandro Rey Hilfer arbitrará el clásico entre Boca y Racing en La Bombonera.
- Darío Herrera dirigirá el partido entre Vélez y River por la sexta fecha.
- Héctor Paletta y Germán Delfino estarán a cargo del VAR desde Ezeiza.