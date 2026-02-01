Es tendencia:
Leandro Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto en un Boca vs. Estudiantes

Hace más de diez años, el marcador central y el atacante tuvieron un fuerte cruce en La Bombonera con una acción que quedó en la historia.

Por Lautaro Toschi

© Captura TV PúblicaDaniel Osvaldo le ofrece pasto a Desábato

El 29 de marzo de 2015, por la séptima fecha del Campeonato de Primera División, Boca recibió a Estudiantes de La Plata. Los de Rodolfo Arruabarrena golearon por 3 a 0 al conjunto platense, pero lo más recordado de aquella tarde fue la acción que protagonizaron Daniel Osvaldo y Leandro Desábato.

Antes de la primera media hora del partido, las cámaras de la transmisión tomaron a Daniel Osvaldo discutiendo fuerte con Leandro Desábato, pero lo verdaderamente llamativo fue que el atacante se agachó, recogió césped del campo de juego y se lo ofreció al marcador central, mientras este lo seguía insultando.

Con ese gesto, Daniel Osvaldo buscó minimizar a al marcador central del Pincha y lo trató de burro, un animal que se alimenta de pasto. Pasaron más de diez años y los futboleros siguen recordando aquella historia, que en la actualidad pasó a ser divertida. Quien la recordó en estos últimos días fue el propio Leandro Desábato.

¿Qué dijo Desábato sobre el día en el que Daniel Osvaldo le ofreció pasto?

En diálogo con Cielosports, Desábato recordó aquella jornada en la que discutió con Daniel Osvaldo y dijo: “Eso fue culpa de Damonte, ja. Osvaldo a Damonte le miraba la camiseta para ver quien era, ja. A mi me dio pasto. A mí me tiraban letra y yo decía cualquier cosa”.

Además, agregó: “Justo estaba saliendo con Jimena Barón, yo no sabía ni quiera era. Isma me dice: ´Con esta salió no sé quién…´, entonces yo yo le tiré que se venía a hacer el lindo acá… y ahí arrancó, pero son cosas que quedan en la cancha”.

DATOS CLAVE

  • Daniel Osvaldo ofreció pasto a Leandro Desábato el 29 de marzo de 2015 en La Bombonera.
  • El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 0.
  • Desábato recordó recientemente que el conflicto se originó tras menciones sobre la pareja de Osvaldo.
Lautaro Toschi

toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

