El 29 de marzo de 2015, por la séptima fecha del Campeonato de Primera División, Boca recibió a Estudiantes de La Plata. Los de Rodolfo Arruabarrena golearon por 3 a 0 al conjunto platense, pero lo más recordado de aquella tarde fue la acción que protagonizaron Daniel Osvaldo y Leandro Desábato.

Antes de la primera media hora del partido, las cámaras de la transmisión tomaron a Daniel Osvaldo discutiendo fuerte con Leandro Desábato, pero lo verdaderamente llamativo fue que el atacante se agachó, recogió césped del campo de juego y se lo ofreció al marcador central, mientras este lo seguía insultando.

Con ese gesto, Daniel Osvaldo buscó minimizar a al marcador central del Pincha y lo trató de burro, un animal que se alimenta de pasto. Pasaron más de diez años y los futboleros siguen recordando aquella historia, que en la actualidad pasó a ser divertida. Quien la recordó en estos últimos días fue el propio Leandro Desábato.

¿Qué dijo Desábato sobre el día en el que Daniel Osvaldo le ofreció pasto?

En diálogo con Cielosports, Desábato recordó aquella jornada en la que discutió con Daniel Osvaldo y dijo: “Eso fue culpa de Damonte, ja. Osvaldo a Damonte le miraba la camiseta para ver quien era, ja. A mi me dio pasto. A mí me tiraban letra y yo decía cualquier cosa”.

Además, agregó: “Justo estaba saliendo con Jimena Barón, yo no sabía ni quiera era. Isma me dice: ´Con esta salió no sé quién…´, entonces yo yo le tiré que se venía a hacer el lindo acá… y ahí arrancó, pero son cosas que quedan en la cancha”.

