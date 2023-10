Boca venció a Talleres en los cuartos de final de la Copa Argentina por penales y logró meterse en semifinales, completando el cuadro de manera total tras las clasificaciones previas de San Lorenzo, Defensa y Justicia y Estudiantes, por lo que de estos cuatro saldrá el campeón de esta edición 2023.

En el desarrollo del encuentro entre el Xeneize y el conjunto cordobés, se dieron una serie de polémicas arbitrales que condicionaron al resultado, ya que durante el primer tiempo se vieron dos manos de Talleres en su propia área y el colegiado Fernando Echenique no cobró penal para Boca. Además, sobre el final del partido, Nicolás Figal tuvo que haber visto la segunda tarjeta amarilla por una fuerte entrada a Rodrigo Garro. Por este motivo, y por otros fallos en el resto de las llaves de la Copa Argentina, desde AFA resolvieron un contundente cambio reglamentario para lo que queda de este certamen al confirmar que, para las fases de semifinales y la final, habrá VAR, algo que nunca se vio en el torneo federal.

El Diario Olé detalló que desde AFA “están decididos a afrontar el costo que genera el VAR dado que ayuda el hecho de que los partidos se jueguen en sedes con infraestructura suficiente para incorporarlo”, por lo que ya es un hecho que se oficializará en las próximas semanas y que tendrá su estreno en los duelos entre San Lorenzo y Defensa y Boca contra Estudiantes de las semis de esta edición.

El portal deportivo también señaló que la mano no sancionada en el remate de Miguel Merentiel que se dio en el encuentro entre Boca y Talleres fue la detonante para que esta medida se tome en medio del certamen. “La mano del defensor de Talleres en el PT, que era penal para Boca y no se vio, fue lo que terminó por concientizar a los organizadores de que este tipo de errores no pueden cometerse en partidos tan cerrados”, expresó Olé.

De esta manera, con el cambio en medio de la edición 2023, la Copa Argentina tendrá VAR de forma definitiva. De hecho, resultaba particular que el certamen no posea el videoarbitraje, teniendo en cuenta que la primera división cuenta con el mismo desde hace años. Ahora, llegó para quedarse también a la copa que ya se encuentra en la fase de semifinales.

La queja de Jorge Almirón que fue escuchada por AFA

Luego de lo que fue el pase a semis de la Copa Argentina para Boca, el entrenador habló, entre otras cosas, de las cuestiones arbitrales que despertaron polémica en el cruce contra Talleres. Sobre esto, Almirón recriminó la actuación de Fernando Echenique afirmando: “La primera mano fue dudosa, nosotros pedimos penal porque creíamos que esa situación era penal. Y la segunda sí fue muy clara. Eso le reclamábamos, porque el equipo estaba haciendo un gran desgaste y lamentablemente en este torneo no hay VAR. Creo que sería algo a rever porque esto te clasifica a la Copa Libertadores, algo tan serio”. Horas más tarde de esta queja del DT de Boca, desde AFA dieron el visto bueno para habilitar el VAR en la Copa Argentina.

¿Cuándo se juegan las semis de la Copa Argentina?

Si bien no hay confirmación oficial, la fecha tentativa de las semifinales de la Copa Argentina sería en la fecha FIFA de noviembre, la cual se dará a mediados de dicho mes. Sin embargo, aún no está definido, así como tampoco las sedes. Lo que sí ya se conoce, es que los duelos serán entre San Lorenzo y Defensa, y entre Boca y Estudiantes.