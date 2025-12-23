Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

Dani Alves está intentando reinsertarse en el fútbol luego de cumplir un poco más de un año en prisión, por la causa que lo apuntaba por violar a una joven en el baño de un boliche de la ciudad de Barcelona. Con aquel suceso, el por entonces jugador de los Pumas de la UNAM de la Liga MX debió dar por cerrada su carrera profesional.

Y ahora, luego de haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no reunir las pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad, se lanzó a la carrera de entrenador. ¿En dónde? En la Escuela Menotti – Maradona Así lo anunció el propio establecimiento que lleva el nombre tanto del entrenador que logró la primera Copa del Mundo para la Selección Argentina como del mejor futbolista de todos los tiempos.

”Dani Alves, leyenda del fútbol mundial, recibió su diploma de Licencia A como estudiante de Maradona Menotti. El exfutbolista brasileño continúa su camino hacia la formación como Entrenador Profesional de Fútbol, combinando estudio remoto con instancias de prácticas presenciales, integrando teoría online y experiencia en campo”, destacó la escuela a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, resalta que para la institución es ”un verdadero orgullo que referentes del fútbol internacional confíen” en la ”propuesta académica para seguir creciendo. Porque la formación no reemplaza la experiencia: la potencia, la ordena y le da nuevas herramientas para el futuro”.

La publicación de la Escuela Menotti – Maradona sobre Dani Alves.

Dani Alves apuntó contra Diego Maradona por el gol con la mano a los ingleses en México 86

Este escenario, cuanto menos, es curioso, puesto que Dani Alves fue uno de los jugadores que más crítico se mostró con Diego Maradona. Incluso, en 2017 tuvo un fuerte cruce mediático, luego de que el brasileño cuestionara al Pelusa por su gol con la mano a Inglaterra en el partido por los Cuartos de Final del Mundial de México 1986.

“No sería para mí un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano. ¿Cómo le digo a mi hijo que gané… ‘la mano de Dios’? No, nos engañó. Se deberían haber puesto firmes”, comentó en 2017 a ‘Esporte Interativo’ el exBarcelona y Juventus, entre otros, a lo que Diego, por entonces a través de TyC Sports, respondió: ”Dani Alves es un bolu…”.

Incluso, en otra de sus conversaciones con los medios, el jugador que también lució la camiseta de Sao Paulo, con cierto sarcasmo se animó a hacer la comparación Messi – Maradona: “¿Quieren comparar a Messi con Maradona? No se puede. ¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona?”.