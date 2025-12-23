Mundial 2030: la Liga de las Naciones avanza sobre Conmebol

La Liga de las Naciones surgió en Europa como una alternativa mucho más atractiva para reemplazar a los encuentros amistosos que hasta entonces se estaban disputando en las fechas FIFA que asomaban entre los huecos que había entre las competencias oficiales de la UEFA: entre la Euro, las Eliminatorias y la Copa del Mundo.

Enseguida, el que también implementó esta competencia fue Concacaf, que quiso tener su propia Nations League para añadir a su calendario junto a la Copa Oro y el torneo clasificatorio para el Mundial, además de que, salvo excepciones, sus asociaciones miembro también participan de la Copa América organizada por Conmebol.

Y si bien en un momento se creyó que era una idea que no tenía mucho futuro por lo ajetreado de los almanaques -sobre todo en Europa- y por las sobreexigencias a los futbolistas, la Liga de las Naciones sigue avanzando. Ahora, al conquistar Asia, puesto que la AFC ya confirmó que incorporará este certamen, en el cual participarán 47 selecciones. Asimismo, advirtió que en los próximos días anunciará formato y fechas.

¿Conmebol suma la Liga de las Naciones para reemplazar las Eliminatorias de cara al Mundial 2030?

En ese sentido, todo indica que el próximo que se sumará a esta moción es la Conmebol, pues ya surgieron trascendidos al respecto. Aparentemente, la entidad que preside Alejandro Domínguez ve en la Nations League la manera más acorde para afrontar el periodo de clasificación para la Copa de Mundo 2030 en la que contará con tres anfitriones: Argentina, Uruguay y Paraguay.

Claro, es que los tres países que serán sedes se adjudicarán automáticamente sus boletos para la competencia. Pero además, la FIFA viene sosteniendo los cupos a cada confederación más allá de las plazas para los anfitriones. Es decir, si el organismo que regula el fútbol a nivel mundial mantiene esta postura con Sudamérica para el Mundial 2030, contará con 9 plazas y media para 10 competidores. Por lo tanto, en otras palabras, las Eliminatorias Sudamericanas, como se conocen hoy en día, no tienen mucho sentido.

Por eso, presidentes de distintas federaciones ya discuten esta alternativa, en función de evitar jugar un campeonato clasificatorio para la Copa Mundial con solo 7 participantes. En concreto, con una Liga de Naciones de Sudamérica se podría incluir a Argentina, Uruguay y Paraguay, con la atenuante de poner en juego un título (algo que no otorga el torneo de las Eliminatorias).

Sin embargo, lo que a algunas de las partes no les convence es la contraprestación, pues muchas federaciones alimentan gran parte de su presupuesto con la venta de entradas de los partidos que juegan como local, ocasiones en las que, mayormente, colman la capacidad por el interés propio de los aficionados sobre la disputa de un pasaje para el Mundial y todo apunta a que este condimento en particular le faltará a Conmebol para el 2030.

En síntesis

La AFC confirmó que incorporará la Liga de las Naciones con 47 selecciones participantes.

Conmebol evalúa este torneo para el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo 2030.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen boletos automáticos al Mundial por ser sedes anfitrionas.