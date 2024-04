El domingo 17 de marzo se vivió una situación que paralizó al fútbol argentino. En pleno desarollo del primer tiempo en el partido entre Estudiantes y Boca por la fecha 10 de la Copa de la Liga, el futbolista chileno Javier Altamirano sufrió un episodio de convulsiones y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro de salud para ser tratado de manera correcta.

Si bien lograron estabilizarlo esa misma noche, el encuentro terminó suspendiéndose a los 27 minutos del mismo y aún no se han reanudado. El calendario de ambos equipos le complejiza la organización a la AFA para la reprogramación, ya que además de la Copa de la Liga, el Xeneize disputa la Copa Sudamericana y el Pincha la Libertadores.

Luego de tanta incertidumbre respecto a lo que será la reanudación de esos 63 minutos restantes que serán claves para definir a los clasificados en a los cuartos de final de la Copa LPF, desde el ente organizador del fútbol argentino vislumbran una fecha tentativa que podría confirmarse en las próximas horas.

Teniendo en cuenta que el partido no puede disputarse luego de la última fecha, y la misma está pautada para el próximo fin de semana, existe la posibilidad de que Estudiantes y Boca se midan en La Plata el viernes 12 o sábado 13 de abril para completar el partido que comenzaron el 17 de marzo y que poseía un empate 0 a 0 en el marcador parcial.

Ambos equipos juegan sus respectivos partidos de copas internacionales el martes, por lo que no habría diferencia en lo relacionado a descanso. Incluso, los dos serán locales, así que tampoco arrastrarían fatiga por viajes dentro de Sudamérica. En caso de confirmarse esta fecha como la oficial para la reanudación del encuentro, la definición de la zona B de la Copa de la Liga se daría entresemana, entre el 16 y 18 de abril. Allí, Boca deberá enfrentarse con Godoy Cruz y Estudiantes con Lanús.

Las bajas que tendrán ambos equipos respecto al duelo original

Así como Estudiantes no podrá contar con Javier Altamirano debido a que aún no recibió el alta para regresar a las canchas, Boca deberá hacer un cambio de manera obligatoria respecto a lo que fue el XI inicial del partido en UNO por la lesión de Lucas Blondel. El ex Tigre fue titular en aquel encuentro, pero dos semanas más tarde sufrió la rotura de ligamentos cruzados ante San Lorenzo. Por ende, para la reanudación del duelo contra el Pincha, Diego Martínez deberá hacer una variante táctica obligatoria. Y lo mismo Eduardo Domínguez por la ausencia de Altamirano.