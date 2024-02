Boca y Defensa no se sacaron ventaja en el encuentro de la fecha 4 de la Copa de la Liga, en donde el Xeneize jugó en La Bombonera por primera vez en el 2024. El 0 a 0 en el marcador reflejó un partido chato y sin grandes acciones de gol de los dos equipos, aunque el conjunto de Diego Martínez tuvo las de ganar por encima de la visita.

Aún así, quien estuvo más cerca de llegar al gol fue el equipo de Julio Vaccari cuando tuvo un penal a favor cuando finalizaba el primer tiempo. Es que Boca atacó constantemente sin poder romper el cero, y en la primera que tuvo el Halcón para llegar al área defendida por Sergio Romero, el árbitro Jorge Baliño dio penal para Defensa.

La acción que derivó en la pena máxima se dio por una caída de Alexis Soto ante un roce con Lucas Blondel, pero al ser revisada por el VAR se constató que la infracción fue inexistente, y que todo se trató de una simulación del ex Racing. De hecho, las cámaras de transmisión llegaron a captar como Soto le guiñó el ojo a Nicolás Fernández para que ejecute el penal, quedando en evidencia que había inventado la falta.

Lo más insólito de esta situación es que el gesto del lateral izquierdo de Defensa y Justicia también fue determinante para que el penal sea anulado por el VAR, ya que el colegiado lo vio, consultó con el videoarbitraje y desde Ezeiza, Pablo Dóvalo dio el aval para rectficar la decisión y que no se sancione el tiro desde los doce pasos.

En diálogo con Paso a Paso, en TyC Sports, el propio Soto reveló que tuvo una charla con Jorge Baliño sobre el motivo por el que no dio válido el penal: “Yo siento que me toca y ahí me engancho y me caigo“, comenzó el jugador de Defensa. Luego, sobre el guiño, soltó: “Me arrepiento de haber guiñado el ojo. Porque después del partido me llamó Baliño y me dijo que yo lo hice, que por eso lo llamaron del VAR. Estoy arrepentido porque fue claro penal, me toca y me caigo, no es que me tiro por tirarme“.

De esta manera, Alexis Soto confirmó que su guiño fue el factor que derivó en la anulación del penal a favor de Defensa y Justicia, que de ejecutarse podría haber cambiado el rumbo del partido ante Boca en La Bombonera.

¿Qué se le viene a Boca en la Copa de la Liga?

El Xeneize enfrentará este miércoles a Central Córdoba en La Bombonera. El cotejo será a las 19:15. Luego, el domingo 18 de febrero, Boca será visitante de Lanús a las 21:00 para finalmente tener el camino allanado para el Superclásico ante River de la fecha 7, el cual se dará el domingo 25 de febrero a las 17 horas.