Defensa y Justicia 0 vs. 0 Vélez EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura: ¡Comenzó el partido!

En un duelo de invictos, El Halcón y el Fortín se enfrentan en Varela, por la quinta fecha del campeonato.

5'PT: Avisó Vélez

Tras un centro pasado de García, Elías Gómez apareció por el segundo palo y envió un cabezazo que se fue rozando el techo del arco. El Fortín intenta imponer condiciones en Varela.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Defensa y Vélez ya chocan en Varela, por la quinta fecha del Torneo Apertura. 

¡Salen los equipos a la cancha!

Defensa y Justicia y Vélez ya se encuentran en el campo de juego para enfrentarse por la quinta fecha del Torneo Clausura.

¡LA FORMACIÓN DE DEFENSA!

Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez.

Así llega Defensa y Justicia

El Halcón todavía no conoce la derrota en lo que va del torneo. Viene de dar el golpe en Rosario al vencer 3-2 a Newell's y marcha tercero, con ocho unidades. En el camino también venció a Riestra, mientras que empató con Aldosivi y Estudiantes de La Plata.

Cómo llega Vélez

Con 10 puntos, el Fortín se ubica como líder invicto de la zona A, producto de tres victorias (vs. Instituto, Talleres y Boca) y un empate (vs. Independiente).

La terna arbitral del partido

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Asistente 1: Diego Bonfa
  • Asistente 2: Iván Aliende.
  • Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Gastón Suárez

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN VÉLEZ!

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Matías Pellegrini; Diego Valdés, Manuel Lanzini y Florián Monzón.

Posible formación de Defensa y Justicia

Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez.

Por Bruno Carbajo

Defensa y Justicia recibe a Vélez en Varela.
© Prensa Defensa/Prensa VélezDefensa y Justicia recibe a Vélez en Varela.

Defensa y Justicia recibe a Vélez, este viernes desde las 22.15, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Con ambos equipos invictos, el Halcón desea quedarse con los tres puntos para subirse a la cima de la zona A, mientras que el Fortín quiere seguir puntero en soledad. El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

