Defensa y Justicia 0 vs. 0 Vélez EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura: ¡Comenzó el partido!

Con 10 puntos, el Fortín se ubica como líder invicto de la zona A, producto de tres victorias (vs. Instituto, Talleres y Boca) y un empate (vs. Independiente).

El Halcón todavía no conoce la derrota en lo que va del torneo. Viene de dar el golpe en Rosario al vencer 3-2 a Newell's y marcha tercero, con ocho unidades. En el camino también venció a Riestra, mientras que empató con Aldosivi y Estudiantes de La Plata.

Defensa y Justicia y Vélez ya se encuentran en el campo de juego para enfrentarse por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Tras un centro pasado de García, Elías Gómez apareció por el segundo palo y envió un cabezazo que se fue rozando el techo del arco. El Fortín intenta imponer condiciones en Varela.

Defensa y Justicia recibe a Vélez, este viernes desde las 22.15, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Con ambos equipos invictos, el Halcón desea quedarse con los tres puntos para subirse a la cima de la zona A, mientras que el Fortín quiere seguir puntero en soledad. El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium.