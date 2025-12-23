Es tendencia:
River Plate

Jugó 77 partidos en River, fue campeón, Gallardo ya no lo tiene en cuenta y jugará en Defensa y Justicia

Luego de finalizar su segunda cesión consecutiva y sin lugar en el equipo del Muñeco, David Martínez tendrá una nueva etapa en el Halcón de Varela.

Por Joaquín Alis

Cedido por River, David Martínez vuelve a Defensa y Justicia

En el medio de un mercado de pases con muchos movimientos y dos llegadas ya oficializadas, River abrochó la salida de uno de los jugadores que Marcelo Gallardo no iba a tener en cuenta. Héctor David Martínez, que supo jugar 77 partidos con la camiseta del Millonario, jugará a préstamo en Defensa y Justicia.

El defensor de 27 años pega la vuelta al Halcón de Florencio Varela, en lo que será su tercera cesión consecutiva. La misma será por 12 meses, sin cargo y con una opción de compra cercana al millón de dólares por el 50% del pase.

Martínez intentará relanzar su carrera en un club que ya conoce. Allí fue campeón y jugó 44 partidos, aportando 2 goles y 2 asistencias. Tan buena fue su versión en Defensa y Justicia que Gallardo decidió repatriarlo para darle un lugar protagónico en River.

El zaguero supo desempeñarse en alto nivel, que lo llevó a ganarse un lugar en la Selección de Paraguay. Sin embargo, los últimos años estuvieron lejos de ser los mejores y es por eso que no es citado desde 2022. Con la Albirroja jugó 11 encuentros y anotó un gol.

Cuando David Martínez era clave para Gallardo

Luego de su primera etapa en Defensa, donde ganó la Copa Sudamericana con Hernán Crespo, Martínez volvió a River con una repesca que ilusionaba. Tal es así que hasta fue presentado como refuerzo, algo que no suele suceder con futbolistas que regresan de sus préstamos.

El zurdo se ganó la titularidad en el equipo que terminó saliendo campeón de la Liga Profesional 2021 (la única del ciclo Gallardo). Si bien luego fue perdiendo lugar, con el Muñeco jugó 69 partidos hasta su salida en 2022.

Con Demichelis la historia fue diferente: nunca logró ganarse un lugar y solo pudo jugar 295 minutos en un total de 8 encuentros. Es por eso que a mediados de 2024 se fue cedido a Inter Miami en busca de minutos.

Su paso por Inter Miami y Olimpia

A mediados de 2024, sin lugar en River, el marcador central se marchó a préstamo por un año. En ese período compartió plantel con Lionel Messi, jugó 21 partidos, marcó 2 goles, pero las Garzas no hicieron uso de la opción de compra y se marchó luego de su participación en el Mundial de Clubes.

A mediados de 2025, David Martínez arribó a Olimpia. Fue un préstamo por un año, pero luego de acumular solamente 945 minutos -distribuidos en 11 partidos- y no encontrar su mejor versión, el marcador central dejó al elenco paraguayo antes de tiempo.

DATOS CLAVE

  • Héctor David Martínez jugará a préstamo en Defensa y Justicia tras su paso por Olimpia.
  • El defensor disputó 77 partidos en River y 11 encuentros con la Selección de Paraguay.
  • La cesión es por 12 meses, sin cargo y con opción de compra.
