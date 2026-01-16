Es tendencia:
Después de 8 partidos, Marcos Rojo podría irse de Racing en este mercado

El defensor de Racing, a sus 35 años, tiene la posibilidad de emigrar antes de que inicie el campeonato local.

Por Julián Mazzara

Marcos Rojo, jugador de Racing.
El desembarco de Marcos Rojo en Racing, a mediados del año pasado, causó muchísimo ruido. Principalmente, porque venía sin ritmo tras estar colgado en Boca. Pero también porque los hinchas lo consideraban un futbolista conflictivo, con problemas físicos y con un salario muy elevado.

Con el correr del tiempo, le pusieron la mira encima: no solo lo culparon del gol de Flamengo en la primera semifinal de la última Copa Libertadores, sino que también le recriminaron el codazo que terminó fracturando a Santiago Sosa, a los pocos instantes del tanto carioca.

Si bien en los 8 partidos que disputó con la camiseta de la Academia, cumplió, su futuro podría estar fuera de Avellaneda. Y es que en las últimas horas, desde el diario platense El Día, revelaron que Estudiantes mantuvo contactos con Rojo para que llegue en este mercado.

“Lo económico no sería una traba, las charlas existieron, y distintas fuentes aseguran que avanzaron”, revelaron desde la fuente citada. Pero según pudo saber BOLAVIP, el que se opondría a la salida del futbolista sería Gustavo Costas.

El entrenador de Racing lo considera clave para ir detrás de los objetivos que tienen planificados para este año, más allá de que el defensor titular, en la actualidad, sea Agustín García Basso. Pero la experiencia y jerarquía del platense lo posicionan en un buen lugar dentro del plantel.

Cabe destacar que, por el momento, solamente se trataron de charlas informales entre el entorno del jugador con pasado en Manchester United y Juan Sebastián Verón. Pero de materializarse la situación, de un interés podría transformarse en una realidad. Serán horas claves.

DATOS CLAVES

  • Estudiantes contactó a Marcos Rojo para gestionar su retorno en este mercado de pases.
  • Gustavo Costas se opondría a la salida del defensor, a quien considera clave en Racing.
  • Existieron charlas informales entre el entorno del jugador y Juan Sebastián Verón.
