Tras ser borrado en Boca y Argentinos, Chiquito Romero se postuló para volver a Racing: “Nunca lo rechazaría”

Uno de los futbolistas albicelestes más destacados en los últimos años, no caben dudas que es Sergio Romero. Después de estar años en el arco de la Selección Argentina y luego haber tenido un cambiante paso por Boca, acaba de romper el silencio y volvió a estar en el centro de la escena del fútbol argentino. Y lo que sorprendió en esta ocasión, es la frase que deslizó sobre Racing.

En primera instancia, cabe aclarar que Chiquito surgió de las divisiones inferiores de la Academia pero emigró siendo muy joven y nunca regresó a vestir la camiseta celeste y blanca en el Cilindro de Avellaneda. Y ahora, tras una estadía muy fugaz en Argentinos Juniors que no salió como esperaba, el experimentado guardameta hizo mención a un posible regreso al club que lo formó.

Lo cierto es que, este jueves y durante una entrevista exclusiva con DSports, Romero se refirió a una eventual vuelta al conjunto que ahora dirige Gustavo Costas. Sin titubear ante la pregunta, Romero sentenció: “Un llamado de Racing nunca lo rechazaría“. Así, el arquero de 38 años le abrió las puertas ante un posible interés de la dirigencia que encabeza Diego Milito.

Sergio Romero, en su estadía en Argentinos Juniors.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea“, agregó en relación a cuál sería su rol en el plantel. “Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo“, añadió inmediatamente después para despejar el dilema del tiempo.

Pocos segundos más tarde, Chiquito siguió revelando detalles de los sondeos que recibió en este mercado de pases y confesó: “Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando“. Pero nuevamente en un claro guiño hacia Racing, el ex Manchester United no dudó y manifestó: “Siempre priorizo volver a jugar“.

Siguiendo con el relato sobre esta cuestión, también durante la entrevista en DSports, Romero volvió a insistir con su liderazgo en el vestuario a raíz de su experiencia y expresó: “Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar“. Y por si todavía quedaba alguna duda, culminó: “No tengo problema de estar parado seis meses“.

Chiquito Romero resuelve su futuro en Boca.

