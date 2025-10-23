Por el codazo de Marcos Rojo, Santiago Sosa sufrió una fractura y es duda para la revancha ante Flamengo por Copa Libertadores: los detalles

Sobre el final de la derrota de Racing ante Flamengo por 1 a 0 en el encuentro de ida de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, el equipo argentino tuvo una jugada fortuita, en la que Marcos Rojo saltó a cabecear y cuando abrió sus brazos, impactó de lleno en la cara de Santiago Sosa.

Como consecuencia de esto, el capitán de la Academia cayó al suelo y de inmediato se le hizo un gran moretón en su ojo derecho, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos y regresó al campo de juego, ya que su equipo había agotado las tres ventanas para hacer modificaciones.

Según pudo saber Bolavip, por este golpe involuntario que recibió por parte de su compañero, Sosa tuvo que ser atendido en el Hospital Quinta D’Or, en São Cristóvão-RJ, en donde se realizó estudios para determinar el grado de la lesión, ya que buscaron descartar una fractura grave.

Finalmente, lo que sufrió el capitán de la Academia fue una fractura de seno maxilar superior derecho, por lo que su presencia en la revancha ante Flamengo del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda está en duda. Ahora, será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica.

Teniendo en cuenta la importancia de este partido, Sosa podría estar presente en caso de recibir el visto bueno de los médicos y del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Para esto, tendría que jugar con una máscara que lo cubra en caso de recibir un golpe similar en esa zona lastimada.

Así las cosas, la Academia esperará por la recuperación del mediocampista central para la revancha en el Cilindro de Avellaneda, en donde deberán ganar por un gol para estirar la definición a los penales, o hacerlo por más de un tanto para avanzar directamente a la gran final.

Rojo habló tras la derrota de Racing

“Fue increíble. Porque era un centro que eran dos jugadores nuestros. Pita cuando la pelota no la había impactado ninguno de los jugadores y corta la jugada. Son cosas que pasan, hay que estar preparado para todo”, se refirió el zaguero en diálogo con ESPN a la polémica del arranque del complemento.

Además, el exjugador de Boca se mostró optimista ante la posibilidad de revertir la llave y meterse en la gran definición en Lima: “No es el resultado que queríamos. Hicimos un gran esfuerzo, corrimos, metimos ante un gran rival. Yo creo que estamos conformes. Creo que es un resultado que podemos dar vuelta con nuestra gente”.

“Ahora nos va a tocar a nosotros tener la responsabilidad de salir a buscar el partido, como ellos lo hicieron en su cancha. Ellos van a tener que aguantar, a ver si pueden aguantar como nosotros”, añadió el ex Manchester United.

