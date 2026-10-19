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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Newell's Old Boys vs. Central Cordoba, Torneo Clausura
Newell's Old Boys vs. Central Cordoba, Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Central Córdoba este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa.

Newell's Old Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Central Córdoba tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Newell's Old Boys perdió 0-1 como visitante ante Gimnasia de Mendoza. El conjunto marcha 8° con 17 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Lanús.

Central Córdoba viene de empatar 2-2 como local ante Estudiantes. El equipo ocupa el puesto 14 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra.

El historial entre Newell's Old Boys y Central Córdoba

Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 8 triunfos de Newell's Old Boys, 4 de Central Córdoba y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/04/2026Central Córdoba vs. Newell's Old Boys1-3Liga Profesional Argentina
09/08/2025Newell's Old Boys vs. Central Córdoba1-1Liga Profesional Argentina
07/02/2025Central Córdoba vs. Newell's Old Boys2-0Liga Profesional Argentina
20/11/2024Newell's Old Boys vs. Central Córdoba2-3Liga Profesional Argentina
21/08/2024Central Córdoba vs. Newell's Old Boys0-0Copa Argentina
26/01/2024Central Córdoba vs. Newell's Old Boys0-1Liga Profesional Argentina
21/08/2023Newell's Old Boys vs. Central Córdoba2-0Liga Profesional Argentina
08/07/2023Central Córdoba vs. Newell's Old Boys2-0Liga Profesional Argentina
11/10/2022Central Córdoba vs. Newell's Old Boys0-3Liga Profesional Argentina
24/11/2021Newell's Old Boys vs. Central Córdoba1-0Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Newell's Old Boys suma 17 puntos en el torneo.
  • Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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