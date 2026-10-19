Dónde ver EN VIVO Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Newell's Old Boys recibe a Central Córdoba este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa.
Newell's Old Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Central Córdoba tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Newell's Old Boys perdió 0-1 como visitante ante Gimnasia de Mendoza. El conjunto marcha 8° con 17 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Lanús.
Central Córdoba viene de empatar 2-2 como local ante Estudiantes. El equipo ocupa el puesto 14 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra.
El historial entre Newell's Old Boys y Central Córdoba
Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 8 triunfos de Newell's Old Boys, 4 de Central Córdoba y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/04/2026
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|1-3
|Liga Profesional Argentina
|09/08/2025
|Newell's Old Boys vs. Central Córdoba
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|07/02/2025
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|20/11/2024
|Newell's Old Boys vs. Central Córdoba
|2-3
|Liga Profesional Argentina
|21/08/2024
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|0-0
|Copa Argentina
|26/01/2024
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|21/08/2023
|Newell's Old Boys vs. Central Córdoba
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|08/07/2023
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|11/10/2022
|Central Córdoba vs. Newell's Old Boys
|0-3
|Liga Profesional Argentina
|24/11/2021
|Newell's Old Boys vs. Central Córdoba
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Newell's Old Boys suma 17 puntos en el torneo.
- Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.