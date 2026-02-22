Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera Nacional

Dónde ver por TV y qué canal pasa Chacarita vs. Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

Este domingo a las 17 horas, el Funebrero recibe al Lobo por la segunda jornada de la Zona B de la Primera Nacional.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Chacarita recibe a Gimnasia de Jujuy
© Prensa Chacarita - Prensa Gimnasia (J)Chacarita recibe a Gimnasia de Jujuy

Este domingo, desde las 17 horas, Chacarita recibirá en San Martín a Gimnasia de Jujuy por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En este 2026, la televisación de esta categoría cambió y ahora se podrá ver únicamente a través de LPF Play, la plataforma de la AFA.

El duelo que protagonizarán Chacarita y Gimnasia de Jujuy será el segundo que jueguen de manera oficial en este 2026. Los de San Martín igualaron 1 a 1 ante San Martín de San Juan, mientras que los de Jujuy derrotaron 2 a 1 a Midland. El duelo entre el Funebrero y el Lobo podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

Chacarita sueña con el ascenso. (Foto: Prensa Chacarita).

Chacarita sueña con el ascenso. (Foto: Prensa Chacarita).

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

  • Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
  • Desde el celular:
    • Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
    • Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
  • Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Relegado en San Lorenzo, el Perrito Barrios interesa en un histórico de la Primera Nacional

ver también

Relegado en San Lorenzo, el Perrito Barrios interesa en un histórico de la Primera Nacional

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

Publicidad

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constan de una producción que incluye:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
Publicidad

Las zonas de la Primera Nacional

ZONA A
All Boys
Colón
Deportivo Madryn
Mitre (Santiago del Estero)
Los Andes
San Miguel
Chaco for Ever
Defensores de Belgrano
Estudiantes (Buenos Aires)
Godoy Cruz
San Telmo
Ferro Carril Oeste
Ciudad de Bolívar
Racing (Córdoba)
Deportivo Morón
Acassuso
Central Norte
Almirante Brown

ZONA B
Gimnasia (Jujuy)
Atlético Rafaela
Chacarita
Deportivo Maipú
Quilmes
Atlanta
Agropecuario
San Martín (San Juan)
Almagro
Gimnasia y Tiro (Salta)
Tristan Suárez
Nueva Chicago
Patronato
Ferrocarril Midland
San Martín (Tucumán)
Atlético Güemes
Temperley
Colegiales

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias
Fútbol Argentino

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Categórica sanción al jugador de Gimnasia de Jujuy que fracturó a Stefano Callegari de Nueva Chicago
Fútbol Argentino

Categórica sanción al jugador de Gimnasia de Jujuy que fracturó a Stefano Callegari de Nueva Chicago

CÓMO VER ONLINE Barracas Central vs. Gimnasia y Jujuy por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

CÓMO VER ONLINE Barracas Central vs. Gimnasia y Jujuy por la Primera Nacional

Adam Bareiro podría debutar en Boca: concentra vs. Gimnasia de Chivilcoy
Boca Juniors

Adam Bareiro podría debutar en Boca: concentra vs. Gimnasia de Chivilcoy

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo