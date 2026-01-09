Es tendencia:
Drama en el fútbol argentino: un arquero de la Primera Nacional sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a terapia intensiva

En medio de una práctica de pretemporada, el guardameta de 27 años debió ser sometido a maniobras de reanimación para recuperar la conciencia.

Un momento de conmoción total atraviesa al fútbol argentino: Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno entrenamiento de pretemporada. El jugador debió ser atendido en plano campo de juego con maniobras de reanimación y el uso de desfibrilador para recuperar la conciencia. Posteriormente fue trasladado al Hospital de la ciudad.

La dramática noticia fue comunicada por la propia institución mediante sus canales oficiales. “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad“, detalló el Aurinegro.

Los detalles sobre el estado de salud de Nievas

El encargado de llevar tranquilidad tras el susto fue Marcelo Ballari, coordinador médico del club chubutense, quien brindó detalles sobre el estado de salud del futbolista. “En este momento está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución en estas 48 o 72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él“, relató el doctor, confirmando que Nievas permanece en terapia intensiva bajo estricta observación.

Además, destacó un factor determinante en el desenlace positivo: la preparación del grupo. Según explicó, uno de los jugadores del plantel cumplió un rol clave en la asistencia inmediata. “Uno de nuestros deportistas que está hace cuatro años en la institución respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”, expresó con orgullo.

En ese sentido, Ballari elogió la política del club en formar a sus jugadores. “Capacitamos a los deportistas, especialmente al plantel profesional, para que estén en condiciones de responder adecuadamente ante estas situaciones“, valoró.

Nievas, de 27 años, es un viejo conocido y muy querido en Deportivo Madryn. Llegó al club en 2019 y fue clave para el ascenso a la Primera Nacional en 2021. Tras perder terreno en la consideración durante los últimos años, la pasada temporada se marchó a préstamo a Germinal de Rawson. Ahora, había regresado al Aurinegro para realizar la pretemporada con el objetivo de pelear un puesto y ser tenido en cuenta para el 2026.

Datos clave

  • Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la pretemporada.
  • Fue reanimado con un desfibrilador en la cancha y permanece en terapia intensiva con evolución favorable.
  • Un compañero del plantel fue clave en la asistencia gracias a la capacitación en RCP brindada por el club.
