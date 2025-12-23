Es tendencia:
Racing

El cambio que hizo Gastón Martirena y puso en jaque su futuro en Racing

El futbolista uruguayo tiene chances de marcharse en este mercado de pases, ya que hay un fuerte interés de Brasil.

Por Julián Mazzara

Gastón Martirena puede irse de Racing.
© Prensa RacingGastón Martirena puede irse de Racing.

Mientras diferentes equipos del fútbol argentino logran sumar refuerzos para lo que será el próximo año, en Racing sufren porque todavía no pudo cerrarse el arribo de Matko Miljevic ni de Eros Mancuso. Incluso, aparecieron nombres como el de Ignacio Malcorra y Rubén Botta, quienes fueron ofrecidos y están siendo analizados.

Si bien la prioridad es poder contratar jerarquía para ir detrás de la próxima edición de la Copa Sudamericana, también saben que hay varios jugadores que tienen chances de partir. De hecho, tras el acuerdo verbal entre Gustavo Costas y Diego Milito, se confirmó que Gastón Martirena, Agustín Almendra, Marco Di Césare y Juan Nardoni forman parte de los prescindibles.

La opinión pública se mostró sumamente molesta por la postura de los dirigentes de la Academia, ya que son jugadores importantes para Costas. Pero hubo una situación puntual que provocó que Martirena tenga muchísimas más chances de emigrar: cambió a su representante, y ahora quieren instalarlo en Brasil.

Según pudo saber BOLAVIP, el uruguayo con pasado en Liverpool Fútbol Club firmó un acuerdo con la agencia de representación Roc Nation Sports Brazil, que pertenece al rapero estadounidense Jay-Z y que viene de fichar a Santino Andino, el delantero de Godoy Cruz que desea River, y que los empresarios desean vender a Europa.

Gastón Martirena frente a Flamengo. (Wagner Meier/Getty Images)

Gastón Martirena frente a Flamengo. (Wagner Meier/Getty Images)

En el caso del lateral charrúa, que tiene 25 años y que en el último mercado de pases fue buscado por Spartak Moscow, pero que declinó la chance de emigrar hacia Rusia porque esperaba el nacimiento de su hija, aparece en la órbita de Atlético Mineiro, que viene de perder la final de la Copa Sudamericana ante Lanús y que, en 2026, disputará la Copa Libertadores.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hubo ninguna propuesta formal para llevarse al montevideano que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y que su cláusula de rescisión asciende a 18.000.000 de euros. Incluso, los de Avellaneda son dueños del 70% de su ficha, ya que el porcentaje restante pertenece al Negriazul.

Las bajas que tuvo Racing

A lo largo del mercado de pases, Racing ya padeció tres salidas: Gabriel Arias, Luciano Vietto y Facundo Mura abandonaron la institución sin dejarle dinero a cambio a una dirigencia que debe jerarquizar el plantel para ir detrás de la Copa Sudamericana en 2026.

La coincidencia entre los futbolistas que emigraron está en su contrato, ya que quedaron en libertad de acción, con el pase en su poder y ahora buscarán un nuevo rumbo para continuar con sus respectivas carreras.

DATOS CLAVES

  • Costas y Milito definieron como prescindibles a Martirena, Almendra, Di Césare y Nardoni.
  • Gastón Martirena firmó con la agencia Roc Nation Sports Brazil para facilitar su salida.
  • Atlético Mineiro interesa al lateral, cuya cláusula de salida es de 18.000.000 de euros.
julián mazzara
Julián Mazzara

