Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

Racing definió la continuidad de Gustavo Costas y confirmó que cuatro titulares serán transferibles

En el club de Avellaneda se vienen fuertes cambios de cara al próximo año, donde buscarán volver a ganar la Copa Sudamericana.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Milito, Gustavo Costas y Sebastián Saja durante la práctica del plantel.
© Prensa RacingDiego Milito, Gustavo Costas y Sebastián Saja durante la práctica del plantel.

En el mundo Racing se terminó la expectativa, ya que Gustavo Costas llegó a un acuerdo con Diego Milito y prolongó su estadía hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que se mantendrá al frente del equipo hasta que termine la gestión presidencial del Príncipe.

Luego de que Milito declarara intransferibles a Adrián Martínez, Santiago Sosa, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, en las últimas horas se confirmó que hay otros titulares que tienen puesto el cartel de venta. Pero todo dependerá de las ofertas que lleguen.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la dirigencia dejaron en claro que Agustín Almendra, Gastón Martirena, Marco Di Césare y Juan Nardoni serán vendidos, siempre y cuando aparezca una propuesta formal que conforme a ambas partes. Incluso, el mediocampista surgido de Unión tiene una promesa de venta.

Otro de los futbolistas por los que Racing espera una oferta es Richard Sánchez, que no logró adaptarse por diferentes problemas personales que acarrea desde su etapa en México, donde defendió la camiseta de Club América. De hecho, los aztecas no son los únicos que quieren al paraguayo, ya que también aparece en el radar de Olimpia.

Agustín Almendra puede irse de Racing. (Prensa Copa Libertadores)

Agustín Almendra puede irse de Racing. (Prensa Copa Libertadores)

Los dos juveniles que Racing no tendrá en cuenta

Por una cuestión de que no tuvieron muchos minutos, y que Gustavo Costas le da mayor cantidad de protagonismo a jugadores con trayectoria, los juveniles Santiago Quirós y Ramiro Degregorio buscarán un nuevo rumbo.

Publicidad
Jugó en Atlético de Madrid, disputó dos mundiales y podría llegar libre a Racing por pedido de Costas

ver también

Jugó en Atlético de Madrid, disputó dos mundiales y podría llegar libre a Racing por pedido de Costas

AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

ver también

AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

Si bien tienen contrato, la idea que tienen en la Academia es cederlos a préstamo para que se fogueen y puedan ganar el terreno que no lograron conseguir en 2025, donde disputaron 16 (1.099 minutos) y 14 partidos (515 minutos), respectivamente.

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas aceptó una oferta de 3 años y seguirá al frente del plantel hasta el final del mandato de Diego Milito, el cual terminará en 2028.
  • Diego Milito declaró intransferibles a Adrián Martínez, Santiago Sosa, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas en este mercado.
  • Agustín Almendra, Gastón Martirena, Marco Di Césare y Juan Nardoni serán vendidos si llega una propuesta formal.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Las bajas pesadas de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera
Fútbol Argentino

Las bajas pesadas de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera

Tres jugadores de Flamengo humillaron a Gastón Martirena tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Tres jugadores de Flamengo humillaron a Gastón Martirena tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Costas mantiene dos dudas para recibir a Flamengo y buscar la final de la Copa Libertadores
Fútbol Argentino

Costas mantiene dos dudas para recibir a Flamengo y buscar la final de la Copa Libertadores

Marcos Senesi, decidido a salir de Bournemouth
Selección Argentina

Marcos Senesi, decidido a salir de Bournemouth

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo