Racing definió la continuidad de Gustavo Costas y confirmó que cuatro titulares serán transferibles

En el mundo Racing se terminó la expectativa, ya que Gustavo Costas llegó a un acuerdo con Diego Milito y prolongó su estadía hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que se mantendrá al frente del equipo hasta que termine la gestión presidencial del Príncipe.

Luego de que Milito declarara intransferibles a Adrián Martínez, Santiago Sosa, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, en las últimas horas se confirmó que hay otros titulares que tienen puesto el cartel de venta. Pero todo dependerá de las ofertas que lleguen.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la dirigencia dejaron en claro que Agustín Almendra, Gastón Martirena, Marco Di Césare y Juan Nardoni serán vendidos, siempre y cuando aparezca una propuesta formal que conforme a ambas partes. Incluso, el mediocampista surgido de Unión tiene una promesa de venta.

Otro de los futbolistas por los que Racing espera una oferta es Richard Sánchez, que no logró adaptarse por diferentes problemas personales que acarrea desde su etapa en México, donde defendió la camiseta de Club América. De hecho, los aztecas no son los únicos que quieren al paraguayo, ya que también aparece en el radar de Olimpia.

Agustín Almendra puede irse de Racing. (Prensa Copa Libertadores)

Los dos juveniles que Racing no tendrá en cuenta

Por una cuestión de que no tuvieron muchos minutos, y que Gustavo Costas le da mayor cantidad de protagonismo a jugadores con trayectoria, los juveniles Santiago Quirós y Ramiro Degregorio buscarán un nuevo rumbo.

Si bien tienen contrato, la idea que tienen en la Academia es cederlos a préstamo para que se fogueen y puedan ganar el terreno que no lograron conseguir en 2025, donde disputaron 16 (1.099 minutos) y 14 partidos (515 minutos), respectivamente.

