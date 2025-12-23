Mientras buscan concretar el arribo de Santino Andino, River perdió un refuerzo por Inter Miami

River abrochó el arribo de dos refuerzos para la próxima temporada, dado que Fausto Vera y Aníbal Moreno ya están entrenándose bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, los dirigentes aún continúan negociando para que Santino Andino abandone a Godoy Cruz y se mude hacia Núñez. Pero no parece ser nada sencillo.

El delantero mendocino cambió de representante, abandonó a Hernán Berman y firmó con la agencia Roc Nation Sports Brazil, que pertenece al rapero estadounidense Shawn “Jay-Z” Carter. La intención de los empresarios que ahora manejan la carrera del internacional juvenil con la Selección Argentina es que emigre hacia Europa, por lo que se trabó su llegada al Millonario. Pero ahora, hubo un nuevo golpe.

Durante la jornada del domingo 21 de diciembre, BOLAVIP confirmó que River le hizo un ofrecimiento formal a Facundo Mura para sumarse a partir del 1 de enero, ya que no renovará con Racing, y luego de que les pidiera un tiempo para analizar la propuesta, la declinó. Y hay una razón: tiene un precontrato firmado con Inter Miami.

El lateral derecho de 26 años, nacido en General Roca, llegará a Estados Unidos para reemplazar a Marcelo Weigandt, quien retornó a Boca luego de su préstamo en el elenco de la Florida, y ahora tendrá la oportunidad de jugar al lado de estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. De esta manera, Gallardo deberá ir detrás de otro futbolista que le compita a Gonzalo Montiel por la titularidad, ya que aguardan ofertas para que se concrete la salida de Fabricio Bustos, quien no será tenido en cuenta.

Los números de Mura en Racing

Facundo Mura se formó en Estudiantes de La Plata y allí debutó en Primera División, luego pasó brevemente por Colón y en 2022 se produjo su arribo a Racing. Durante su estadía en Avellaneda, afrontó 148 partidos en los que marcó 12 goles y brindó 15 asistencias. En la Academia acumuló nada más y nada menos que cuatro títulos.

