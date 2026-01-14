El City Group se lleva a Alejo Véliz de Rosario Central y lo depositaría en un equipo que juega Copa Libertadores

Tras la salida de Ignacio Malcorra para vincularse a Independiente, Ángel Di María podría quedarse sin otro de sus principales socios en Rosario Central ahora que un club que es propiedad del City Group avanza por hacerse de la ficha de Alejo Véliz, que está cedido por Tottenham hasta junio de este año.

El Esporte Club Bahía de Brasil, que disputará ante O’Higgins de Chile la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, ya habría llegado a un acuerdo con los Spurs para comprar la totalidad del pase del delantero en 10 millones de euros, lo que podría adelantar su partida del Canalla.

Según UOL Esporte, se espera que en los próximos días el club inglés intente rescindir el contrato de cesión de Alejo Véliz con Rosario Central para facilitar así la operación con el club que pertenece al mismo conglomerado empresario que Manchester City.

En ese sentido, no se dio a conocer todavía la posición del jugador que podría tener intenciones de cumplir con los seis meses que le quedan por delante en el club que lo vio debutar en Primera División y lo formó desde divisiones inferiores.

Alejo Véliz llegó cedido a Rosario Central hasta mediados de 2026.

Rosario Central también participará de la Copa Libertadores 2026 ingresando de manera directa a la fase de grupos por haber sido el equipo que más puntos acumuló en la Tabla Anual de la Liga Profesional, por lo que ver partir a una de sus figuras a Bahía significaría también reforzar al que podría ser un rival directo.

Los números de Véliz desde su regreso a Central

En julio del año pasado, tras sucesivas cesiones en Sevilla y Espanyol, Alejó Véliz regresó a préstamo a Rosario Central para convertirse junto con Ángel Di María en refuerzo estelar para disputar el Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga. En total disputó 16 partidos, todos ellos como titular, en los que aportó 5 goles y una asistencia.

