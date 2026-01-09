Tras dejar Rosario Central para jugar en Independiente, Malcorra contó todo sobre su relación con Di María

La salida de Ignacio Malcorra de Rosario Central tras no renovar un contrato que finalizó el pasado 31 de diciembre generó sorpresa en el fútbol argentino, pero el propio jugador se encargó de despejar cualquier tipo de rumor extraño después de vincularse a Independiente, justificando su decisión en la simple necesidad de cambiar de aires.

Ya habiendo realizado sus primeros entrenamientos en El Rojo, el mediocampista se refirió a la relación que mantuvo con Ángel Di María, quien trató de convencerlo de que continuara en El Canalla, y explicó lo que significó para él poder compartir equipo con quien ya es una auténtica leyenda del fútbol argentino.

“Estar con Ángel fue algo increíble, hermoso. Conocer a esos extraterrestres es muy lindo. Pudimos hacer una buena relación de amistad. Para mí está entre los mejores tres (jugadores) argentinos de la historia, por todo lo que ha hecho. Es una persona muy humilde, muy sencilla. Tengo un grandísimo recuerdo”, dijo en diálogo con DSports Radio.

En materia de leyendas, Malcorra se dijo ansioso por poder conocer a Ricardo Bochini, ídolo de Independiente, y muy entusiasmado con el nuevo desafío que decidió afrontar en su carrera. “Me encantó la posibilidad, por eso ni lo dudé. Estoy feliz de estar en un club tan grande como Independiente. Es lindo que se hayan interesado en que venga y lo estoy disfrutando”, señaló.

Y para terminar de desdramatizar su salida del Canalla, explicó: “En Central tengo muchísimos amigos. Fueron tres años hermosos. Ganamos muchas cosas, salimos campeones. Pero llega un momento en que uno tiene que cambiar de aires. Por eso mismo tomé la decisión de no seguir“.

Los números de Malcorra en Rosario Central

Durante sus tres años en Rosario Central, Ignacio Malcorra disputó un total de 133 partidos oficiales en los que marcó 22 goles y entregó 25 asistencias, llegando a competir a nivel internacional tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.

Además, conquistó con El Canalla los únicos dos títulos de su carrera, en la Copa de la Liga de 2023 y con el polémico título de Campeón de Liga Profesional 2025 por haber sido el equipo que más puntos acumuló en un año, pese a que no conquistó ni el Torneo Apertura ni el Clausura en que se dividió la competencia.

