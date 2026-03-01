Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Rosario Central

El Canalla ganó el clásico, Unión pisó fuerte en Córdoba y se puso a tiro de los líderes, mientras que luego hubo tres empates.

Por Nahuel De Hoz

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.
Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 8, el Torneo Apertura 2026 empieza a llegar a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este domingo 1° de marzo.

Así está la lucha por el descenso en la tabla anual y promedios.

La gran sorpresa por el momento es que Boca está quedando eliminado y River entraría con lo justo. En lo que respecta a los cotejos del día, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s con un Ángel Di María como el gran protagonista y autor del primer gol, que le permitió escalar varias posiciones al Canalla y ponerse a tiro de los primeros puestos de la zona B del campeonato doméstico.

En el segundo turno de la jornada, Argentinos Juniors empató 1-1 ante Barracas Central, lo que llevó a un fuerte enojo de los hinchas que explotaron contra los futbolistas en La Paternal. A su vez, Unión de Santa Fe le ganó 2-1 a Instituto, lo que significó llegar al tercer puesto de la zona A del certamen y quedar a solo un punto de los líderes, aunque con un encuentro más disputado en su haber.

Imagen
Los jugadores de Unión de Santa Fe. (@clubaunion)

A última hora del fin de semana, Tigre empató 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por lo que no consiguió volver a recuperar la cima de la tabla de posiciones pero sí quedó como escolta. Al mismo tiempo, Defensa y Justicia igualó 1-1 ante Lanús en Florencio Varela, lo que no cambió demasiados puestos en la zona A de la competición local que ya llegó a su punto medio.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Cómo continúa la fecha 8

Lunes 2 de marzo

19:15 Deportivo Riestra – Platense

19:15 Estudiantes – Vélez

21:30 Independiente Rivadavia – River

21:30 Banfield – Aldosivi

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

