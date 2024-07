Racing está con la cabeza puesta en lo que será el partido frente a Sarmiento, a quien visitará este miércoles por la fecha 7 de la Liga Profesional, y tras lo que fue última práctica antes de viajar hasta Junín, Gustavo Costas desistió de convocar a Juan Fernando Quintero.

En la lista de 24 futbolistas que fueron citados, por segundo partido consecutivo, el colombiano no forma parte de los mismos. No estuvo frente a Godoy Cruz, debido a que llegó al país el sábado por la mañana y fue allí cuando comenzó a entrenarse. Como desde el cuerpo técnico aún no lo ven en condiciones de formar parte de un partido oficial, decidieron que recién regrese de cara al domingo cuando reciban a Unión.

Luego de lo que fue la goleada contra el Tomba, Costas avisó en conferencia de prensa que “esta semana no lo vamos a contar, no lo necesitamos. Así se pone bien para lo que viene”. De esta manera, se quedará en Buenos Aires poniéndose a punto, ya que no formó parte de la pretemporada por afrontar la Copa América con Colombia.

En medio de lo que es una nueva ausencia del ex River y Shenzhen, el futbolista continúa coqueteando con un posible retorno a Núñez, pero no para este mercado de pases, sino para el próximo, que se realizará a partir de enero de 2025. Mientras tanto, Costas sigue cuidándolo para que pueda verse su mejor versión futbolística y le sea funcional al esquema de la Academia.

Los convocados de Racing para visitar a Sarmiento. (Foto: Prensa Racing)

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Desde que llegó a Racing, en agosto de 2023, Juanfer Quintero afrontó un total de 35 partidos, convirtió 9 goles y aportó 5 asistencias. Además, recibió 5 amonestaciones y disputó 2186 minutos en cancha.

Lo que pagó Racing para sumar a Juanfer Quintero

Una vez que rompió el contrato con Junior de Barranquilla, se produjo el arribo de Juanfer Quintero a Racing, quien le compró el pase y le firmó un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde la dirigencia de la Academia desembolsaron 3.6 millones de dólares.

¿Qué será del futuro de Juanfer Quintero?

En las últimas semanas se quiso instalar que Juanfer Quintero quería volver a River en este mercado de pases, pero la realidad es que eso no es así. El colombiano es amado por los hinchas del club de Núñez y el cariño es recíproco. Inclusive, el colombiano no ve con malos ojos regresar al Millonario en un futuro, pero sabe muy bien que ahora no es el momento.