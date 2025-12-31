El presidente de Newell’s aseguró que su club está en terapia intensiva: “Hipotecado y devastado”

El 2025 no fue un año fácil para Newell’s. Luego de un Torneo Apertura en el que quedó a un paso de la clasificación a octavos de final, el desempeño en el Clausura fue totalmente distinto, a tal punto que peleó por la permanencia y logró salvarse en la anteúltima fecha, tras vencer a Huracán.

Sobre el final de este mal año, hubo elecciones presidenciales en el club y allí los socios buscaron un cambio dirigencial pensando en 2026, temporada en la que el primer equipo estará bajo la conducción de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi, de último paso por Platense.

Respecto al momento que está atravesando la institución, Ignacio Boero, flamante presidente de la Lepra, habló con los medios en conferencia de prensa, en donde explicó que económicamente no están de la mejor manera y reveló que pronto habrá una auditoría.

“Nos hemos encontrado con un club hipotecado, desbastado, con situaciones que rozan lo fraudulento. Vamos a tener que seguir investigando, en enero vamos a iniciar una auditoría y convocar a las listas que se presentaron en las elecciones para que puedan participar y verificar que va a ser todo transparente para que los socios de Newell’s sepan con lo que nos encontramos”, inició.

Siguiendo por la misma línea, hizo una analogía para explicar el mal momento financiero de la institución rosarina: “La situación del club es delicada, nos dejaron un paciente en terapia intensiva y tratamos todos los días de estar un poco mejor para deber menos dinero día tras día”.

De esta manera, de cara a la próxima temporada, la Lepra se armará para pelear por la permanencia, debido a que arrancarán en el puesto 25° de los promedios. Por el momento no tienen refuerzos confirmados, pero hay negociaciones por Nicolás Laméndola y Gonzalo Ábrego.

