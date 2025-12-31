Vale 36,3 millones: el anti 11 del fútbol argentino de la temporada 2025, con Rojo, Chiquito Romero y Enzo Pérez incluidos

Con el título de Estudiantes frente a Platense en el Trofeo de Campeones terminó una nueva temporada del fútbol argentino, con la particularidad de que no tuvo una liga todos contra todos, sino que tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura fueron con el formato de Copa de la Liga.

A lo largo del año, Talleres, Platense, Vélez, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes fueron los equipos que lograron títulos a nivel local. Los grandes nuevamente brillaron por su ausencia, ya que solamente Racing llegó a una final, mientras que el resto cayó antes.

Tras la finalización del año, Bolavip armó el anti 11 del fútbol argentino, con el equipo conformado con futbolistas que no tuvieron un rendimiento acorde a lo esperado. Teniendo en cuenta el valor de los protagonistas, el elenco tiene un valor total de 36,3 millones de dólares.

La formación elegida fue 4-2-3-1. Dentro de las figuras resonantes fueron incluidos Sergio Romero, quien tuvo un paso por Boca y Argentinos Juniors, así como también Marcos Rojo, quien del Xeneize pasó a Racing, y Enzo Pérez, que no tuvo un regreso como quiso en River.

El equipo comienza con Romero en el arco. Sin lugar en Boca, ‘Chiquito’ se marchó a Argentinos Juniors para disputar la final de la Copa Argentina, pero tuvo un mal desempeño y su equipo perdió el encuentro por penales. Luego de esto, no volvió a jugar en el Bicho por decisión del entrenador.

La defensa está compuesta por Lucas Arce como lateral derecho, debido a que descendió con Godoy Cruz. El primer central es Facundo Roncaglia, quien libre de Boca se marchó a Sarmiento de Junín, donde dejó de ser tenido en cuenta y se peleó con Sava. El segundo central es Marcos Rojo, que relegado en el Xeneize se fue a Racing, donde no pudo ganarse un lugar, mientras que el lateral izquierdo fue Frank Fabra, que se marchó libre del elenco de la Ribera tras no tener participación.

El doble cinco es 100% de River. El primero en aparecer es Enzo Pérez, quien regresó este año al club pero no mostró la versión de su primera etapa, y quien lo acompaña es Kevin Castaño, por quien el Millonario pagó 17 millones de dólares por su ficha, pero no trascendió a lo largo del año.

Delante de estos dos futbolistas hay otros tres jugadores ofensivos. Por la banda derecha está Walter Mazzantti, quien tuvo un buen semestre en Huracán y en la segunda parte en Independiente perdió terreno por bajos rendimientos. En el medio, está Alan Velasco, futbolista por el que Boca pagó 10 millones pero no demostró nada en cancha. Por último, en la banda izquierda está Matías Galarza Fonda, de mal desempeño en su llegada a River.

Por último, la referencia de área es Edinson Cavani. El delantero uruguayo pasó más tiempo fuera de las canchas que dentro, y cuando le tocó jugar no tuvo un buen nivel. Quedó marcado por el gol errado ante Alianza Lima que le costó a Boca la clasificación a la Copa Libertadores.

En cuanto al entrenador, el elegido fue Sebastián Domínguez. Solamente dirigió 8 partidos en Vélez, equipo que llegaba de ser campeón de la Liga Profesional y su rendimiento fue muy pobre. 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas fueron sus números, por lo que lo destituyeron tras perder con Huracán como local.

Así quedó el anti 11 del fútbol argentino

El equipo quedó conformado por: Sergio Romero; Lucas Arce, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Walter Mazzantti, Alan Velasco, Matías Galarza Fonda; Edinson Cavani. DT: Sebastián Domínguez.

Datos claves

Estudiantes se coronó campeón del Trofeo de Campeones tras vencer a Platense en la final.

se coronó campeón del tras vencer a en la final. El anti 11 del fútbol argentino está valorado en un total de 36,3 millones de dólares .

del fútbol argentino está valorado en un total de . Sebastián Domínguez fue el DT elegido tras sumar una victoria en ocho partidos con Vélez.

