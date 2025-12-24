En medio de la crisis institucional, San Lorenzo se vio beneficiado por una venta que hizo River

San Lorenzo se encuentra en plena transición dirigencial, ya que Marcelo Moretti fue desplazado de su cargo tras una Asamblea Extraordinaria, donde se votó al próximo presidente de la institución hasta las elecciones que se realizarán el 30 de mayo del año venidero.

Mientras las deudas agobian a Sergio Constantino y compañía, que están haciéndose cargo de la compleja situación, sin tener injerencia en la negociación, San Lorenzo se vio beneficiado por una venta que concretó Stefano Di Carlo, el presidente de River.

Durante las últimas horas, Columbus Crew ejecutó la opción de compra por Andrés Herrera, que se formó en el Cuervo y fue transferido al Millonario por un total de 2.500.000 de dólares. Y ahora, los estadounidenses adquirieron al lateral correntino por 2.000.000 de la misma moneda. Pero solo se quedaron con el 70% de la ficha.

Al momento de vender al Yacaré, a principios de 2022, en el Bajo Flores se quedaron con un 30%. Y en medio de la crisis institucional y económica, el ingreso de 600.000 dólares significa aflojar la soga del cuello, que estaba ahorcando muy fuerte a la dirigencia sanlorencista, la cual deberá abonar inhibiciones, deudas con empleados y también con el plantel profesional.

Los números de Andrés Herrera en Columbus Crew

Desde su arribo a Columbus Crew, Andrés Herrera acumula 41 partidos jugados en los que marcó 7 goles y brindó 4 asistencias. Por otra parte, el correntino fue campeón en el conjunto estadounidense, fue ni bien llegó, a mediados de 2024. En aquella oportunidad Columbus Crew se coronó en la Leagues Cup.

