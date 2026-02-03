En plena crisis, Racing podría salir del Cilindro para enfrentar a Argentinos Juniors

La temporada 2026 comenzó con el pie izquierdo para Racing. En el Torneo Apertura perdió los tres encuentros que jugó y se encuentra en el último puesto del Grupo B, mientras que en cuanto a lo institucional tiene problemas con el estado del campo de juego del Cilindro de Avellaneda.

Tal es así que de cara al encuentro contra Argentinos Juniors por la cuarta fecha del campeonato local, el equipo comandado por Gustavo Costas podría ser sancionado y sufriría la pérdida de la localía, por lo que debería mudarse al Estadio Ciudad de Lanús.

El motivo de esto es que desde la Liga Profesional no se encontraron conformes con el estado del campo de juego de la cancha de Racing luego de lo que fue la derrota 2 a 1 contra Rosario Central, y es por eso que advirtieron al club para que haga los arreglos correspondientes.

Debido a que el césped no se encuentra en buen estado y es por eso que los veedores de la Liga Profesional definirán si le dejan la localía o si bien obligan a la Academia a mudarse de cara al duelo frente al Bicho de La Paternal, programado para el próximo sábado a las 18.00 horas.

Así las cosas, en los próximos días se definirá qué pasará con el Cilindro de Avellaneda. En caso de no poder ser local en su cancha, todo indica que el elenco comandado por Gustavo Costas jugará en el estadio de Lanús hasta tener nuevamente en condiciones su césped.

El comunicado de Racing por su mal estado del campo de juego

Por medio de un comunicado que emitió la dirigencia de la Academia se dio a conocer el motivo por el que el césped luce en un muy mal estado: “El campo de juego presentará, este miércoles en el debut de Racing como local, condiciones de un proceso todavía en evolución. Como se informó oportunamente, el cambio del césped comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo. En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal ry grass“, manifestaron.

Para dar mayores precisiones, explicaron que “la fecha elegida se debió a que la temporada de Primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven“. Y concluyeron: “Se espera que en las próximas dos semanas, con un clima más adecuado, la mejora se dé en forma sostenida”.

